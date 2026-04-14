Netón Vega suena a los American Music Awards 2026 con dos nominaciones

El sonorense debuta en los American Music Awards con menciones en Breakthrough Latin Artist y Best Latin Album.

Netón Vega, nominado en dos categorías de los American Music Awards 2026 por su álbum Mi Vida Mi Muerte

Netón Vega, nominado en dos categorías de los American Music Awards 2026 por su álbum Mi Vida Mi Muerte.

Foto: Netón Vega.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Abr 14, 2026
Mariana Torres García

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Los Ángeles, 14 de abril de 2026. — El cantante sonorense Netón Vega apareció este martes en la lista de nominados de la 52 edición de los American Music Awards con dos menciones: una en la categoría Breakthrough Latin Artist, de nueva creación, y otra en Best Latin Album por el disco "Mi Vida Mi Muerte".

La inclusión, anunciada por CBS y Dick Clark Productions, marca su primera presencia en una de las premiaciones estadounidenses con mayor peso comercial dentro de la industria musical global.

En Breakthrough Latin Artist, el intérprete compite frente al colombiano Beéle y el también colombiano Kapo.

La categoría es una de las once que los AMAs estrenaron en 2026 para reconocer a artistas emergentes con crecimiento sostenido durante el periodo de elegibilidad, que corrió del 21 de marzo de 2025 al 26 de marzo de 2026.

En paralelo, "Mi Vida Mi Muerte" figura en Best Latin Album junto a "111xpantia" de Fuerza Regida, "Tropicoqueta" de Karol G, "Dinastía" de Peso Pluma y Tito Double P, y "Lux" de Rosalía —una terna dominada por los nombres que han marcado la transformación del regional mexicano hacia sonidos urbanos en los últimos años.

Las nominaciones de los AMAs se determinan a partir de datos de consumo real monitoreados por Billboard y Luminate: reproducciones en streaming, ventas de álbumes y canciones, audiencia en radio y recaudación en giras.

A diferencia de premiaciones evaluadas por academia, el criterio es cuantitativo, y los ganadores se definen por votación abierta del público.

La votación para esta edición quedó disponible este mismo martes en el portal VoteAMAs.com y en la cuenta oficial @AMAs en Instagram, y permanecerá activa hasta el 8 de mayo.

La ceremonia se realizará el lunes 25 de mayo —día feriado por Memorial Day en Estados Unidos— en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, con Queen Latifah como conductora en su regreso después de más de tres décadas. La transmisión será por CBS y la plataforma Paramount+ a las 8:00 PM ET / 5:00 PM PT.

La terna latina de 2026 confirma el peso específico que la música mexicana urbana alcanzó en el mercado global durante el último ciclo: cuatro de los cinco álbumes nominados provienen del movimiento de corridos tumbados o de sus fusiones, y solo Rosalía representa una propuesta ajena al género.

Fuerza Regida, por su parte, suma cinco nominaciones totales esta edición —incluida Álbum del Año, una categoría general sin distinción de idioma— y se convierte en el proyecto latino con mayor presencia en la lista.

El equipo de Netón Vega no precisó si el artista asistirá a la ceremonia en Las Vegas ni si tiene prevista alguna presentación durante la transmisión. La organización de los AMAs tampoco ha dado a conocer el listado completo de actuaciones en vivo.

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