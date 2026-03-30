Diputados alertan vicios en reforma judicial aprobada en Querétaro

Legisladores señalan que reservas a cinco artículos no alcanzaron mayoría calificada exigida por ley.

Diputados de Querétaro en conferencia sobre vicios en reforma al Poder Judicial estatal

Eric Silva Hernández y Claudia Díaz Gayou, durante la conferencia de prensa sobre la reforma judicial en Querétaro.

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Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Mar 30, 2026
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Querétaro, 30 de marzo de 2026. — Cinco artículos de la reforma al Poder Judicial de Querétaro quedaron en un limbo jurídico tras una votación que no alcanzó la mayoría calificada de 17 votos exigida por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, alertaron diputados locales en conferencia de prensa.

Los legisladores advirtieron que el procedimiento abre la puerta a impugnaciones, amparos y la posible invalidez de la reforma en su conjunto, lo que pondría en riesgo la elección de magistrados y jueces programada para 2027.

El diputado Eric Silva Hernández detalló que durante la sesión de Pleno las reservas a los artículos 2, 27, 28, 30 y el cuarto transitorio fueron sometidas a votación sin obtener los votos necesarios.

En algunos casos se registraron empates o apenas mayoría simple, insuficiente para una reforma constitucional. Silva Hernández cuestionó que la Secretaría de Servicios Parlamentarios haya permitido esa irregularidad y señaló que legisladores con tres o cuatro periodos en el Congreso conocen el umbral requerido.

"Entonces, ¿realmente qué es lo que querían?", planteó el legislador, quien sugirió que pudo tratarse de una simulación para aparentar la aprobación de la norma mientras las reservas quedaban deliberadamente sin resolución válida.


Diputados de Quer\u00e9taro en conferencia sobre vicios en reforma al Poder Judicial estatal Eric Silva Hernández y Claudia Díaz Gayou, durante la conferencia de prensa sobre la reforma judicial en Querétaro.

Artículos sin validez comprometen elección judicial en 2027

Los artículos que la bancada considera fuera de la reforma tocan aspectos centrales del nuevo diseño institucional: mecanismos alternativos de solución de controversias, el método de votación para magistrados y jueces, los requisitos del proceso de elección, las facultades del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, y el calendario escalonado para la renovación de magistraturas.

La diputada Claudia Díaz Gayou precisó que la aprobación en lo general no subsana la falta de votación válida en lo particular. Sostuvo que el vicio procedimental invalida la reforma como un todo, porque el artículo 80 de la Ley Orgánica exige mayoría calificada tanto para aceptar como para rechazar reservas en reformas de esta naturaleza.

Silva Hernández agregó que el dictamen aprobado no incorporó las dos primeras iniciativas que su grupo parlamentario presentó, sino propuestas posteriores y la enviada por el Poder Ejecutivo estatal. Ambos legisladores estuvieron acompañados por las diputadas Blanca Flor Benítez y Rosalba Vázquez Munguía.

¿Puede corregirse la reforma al Poder Judicial de Querétaro?

Díaz Gayou consideró que existe margen para recomponer el procedimiento, aunque condicionó cualquier salida a la voluntad política de las fuerzas representadas en el Congreso.

El riesgo inmediato, según los legisladores, es que aspirantes a participar en la elección judicial de 2027 identifiquen los vicios y promuevan recursos legales que empantanen el proceso antes de que arranque.

Hasta el momento, la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Congreso de Querétaro no ha emitido postura sobre los señalamientos.

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