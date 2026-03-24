Querétaro, 24 de marzo de 2026. — La fracción legislativa del Partido del Trabajo en el Congreso de Querétaro condicionó su voto al dictamen de reforma al Poder Judicial local y advirtió que lo rechazará si el documento no respeta los principios de la reforma federal aprobada en la Constitución general.

Los diputados Claudia Díaz Gayou y Eric Silva Hernández encabezaron una conferencia de prensa junto con tres legisladoras de su bancada para fijar los términos mínimos que, dijeron, exigirán durante la discusión en el pleno.

El posicionamiento llega tras meses de un proceso legislativo que ha generado al menos dos iniciativas previas y un proyecto de dictamen presentado el 24 de abril pasado, sin que hasta ahora se haya logrado consenso entre las fracciones para la armonización de la reforma judicial en la entidad.

Silva Hernández señaló que esperan congruencia entre el nuevo dictamen y el contenido de esas iniciativas originales.

El legislador planteó tres ejes que evaluarán antes de decidir su voto: que el dictamen garantice un proceso democrático para la elección de juzgadores, que abra la participación a perfiles diversos y que mejore los resultados del sistema de justicia para los queretanos.

"Si el dictamen cumple con esos aspectos, no tendremos inconveniente en acompañarlo", indicó, aunque dejó claro que de no ser así, su bancada se deslindará.

PT rechaza que requisitos para jueces se releguen a leyes secundarias

Díaz Gayou fue más enfática. Sostuvo que el proceso electoral judicial debe quedar íntegro en la Constitución local, sin fragmentar reglas clave en legislación secundaria.

Según la coordinadora petista, enviar los requisitos para aspirantes a juzgadores a ordenamientos como la Ley Orgánica del Poder Judicial equivaldría a cerrar la puerta a candidatos ajenos al circuito tradicional.

La legisladora también se pronunció contra la inclusión de la figura de suplentes para los cargos judiciales electos. Argumentó que la Constitución federal establece que las ausencias se cubran con los segundos lugares de la votación, no con suplencias designadas.

Además, exigió que las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial se establezcan a nivel constitucional.

¿Qué pide el PT para aprobar la reforma judicial en Querétaro?

Entre los puntos que la fracción petista enumeró figuran la eliminación de filtros adicionales a los constitucionales para aspirantes, la austeridad en el nuevo Poder Judicial, tiempos máximos obligatorios para la resolución de juicios y la transparencia en los procesos jurisdiccionales.

Díaz Gayou resumió que su bancada busca evitar que el dictamen se convierta en un instrumento para perpetuar a los mismos operadores del aparato judicial.

La discusión del dictamen estaba prevista para este martes en el pleno del Congreso. Hasta el momento, las demás fracciones legislativas no han fijado postura pública sobre las condiciones planteadas por el PT.