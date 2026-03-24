PT amaga con frenar reforma judicial en Querétaro si no cumple requisitos

Legisladores petistas exigen que el dictamen respete el espíritu de la reforma federal sin vacíos legales.

Diputados del PT en conferencia sobre reforma judicial en el Congreso de Querétaro

Claudia Díaz Gayou, coordinadora del PT en el Congreso de Querétaro, durante la conferencia de prensa.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 24 de marzo de 2026. — La fracción legislativa del Partido del Trabajo en el Congreso de Querétaro condicionó su voto al dictamen de reforma al Poder Judicial local y advirtió que lo rechazará si el documento no respeta los principios de la reforma federal aprobada en la Constitución general.

Los diputados Claudia Díaz Gayou y Eric Silva Hernández encabezaron una conferencia de prensa junto con tres legisladoras de su bancada para fijar los términos mínimos que, dijeron, exigirán durante la discusión en el pleno.

El posicionamiento llega tras meses de un proceso legislativo que ha generado al menos dos iniciativas previas y un proyecto de dictamen presentado el 24 de abril pasado, sin que hasta ahora se haya logrado consenso entre las fracciones para la armonización de la reforma judicial en la entidad.

Silva Hernández señaló que esperan congruencia entre el nuevo dictamen y el contenido de esas iniciativas originales.

El legislador planteó tres ejes que evaluarán antes de decidir su voto: que el dictamen garantice un proceso democrático para la elección de juzgadores, que abra la participación a perfiles diversos y que mejore los resultados del sistema de justicia para los queretanos.

"Si el dictamen cumple con esos aspectos, no tendremos inconveniente en acompañarlo", indicó, aunque dejó claro que de no ser así, su bancada se deslindará.

PT rechaza que requisitos para jueces se releguen a leyes secundarias

Díaz Gayou fue más enfática. Sostuvo que el proceso electoral judicial debe quedar íntegro en la Constitución local, sin fragmentar reglas clave en legislación secundaria.

Según la coordinadora petista, enviar los requisitos para aspirantes a juzgadores a ordenamientos como la Ley Orgánica del Poder Judicial equivaldría a cerrar la puerta a candidatos ajenos al circuito tradicional.

La legisladora también se pronunció contra la inclusión de la figura de suplentes para los cargos judiciales electos. Argumentó que la Constitución federal establece que las ausencias se cubran con los segundos lugares de la votación, no con suplencias designadas.

Además, exigió que las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial se establezcan a nivel constitucional.

¿Qué pide el PT para aprobar la reforma judicial en Querétaro?

Entre los puntos que la fracción petista enumeró figuran la eliminación de filtros adicionales a los constitucionales para aspirantes, la austeridad en el nuevo Poder Judicial, tiempos máximos obligatorios para la resolución de juicios y la transparencia en los procesos jurisdiccionales.

Díaz Gayou resumió que su bancada busca evitar que el dictamen se convierta en un instrumento para perpetuar a los mismos operadores del aparato judicial.

La discusión del dictamen estaba prevista para este martes en el pleno del Congreso. Hasta el momento, las demás fracciones legislativas no han fijado postura pública sobre las condiciones planteadas por el PT.

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