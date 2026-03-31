Querétaro, 31 de marzo de 2026. — Las divisiones que Morena exhibió en el Congreso de Querétaro durante la votación de la reforma judicial responden a pugnas internas del propio partido y no a discrepancias de fondo con el proyecto, aseguró el dirigente estatal del PAN, Martín Arango.

El señalamiento se produce luego de que legisladores de la Cuarta Transformación votaran de forma dividida e incluso cuestionaran públicamente el proceso de aprobación en el Poder Legislativo local.

La reforma judicial avanzó con mayoría en el Congreso queretano pese a esas fracturas. Sin embargo, el episodio dejó a la vista un fenómeno que se ha repetido en varias entidades: legisladores del mismo bloque oficialista que en la tribuna federal impulsan la reforma, pero que a nivel estatal votan en sentido contrario o condicionan su aval.

Arango fue tajante al interpretar el origen del desencuentro. "Les están pasando factura las fracturas que tiene Morena, son peleas internas", afirmó.

El líder panista defendió la postura de su bancada de mantenerse como bloque en la votación y deslindó a su partido de lo que calificó como disputas motivadas por intereses personales, políticos o económicos dentro de Morena.

Según su lectura, las diferencias entre los morenistas no giran alrededor del contenido de la reforma, sino del reparto de poder interno.

Niega PAN acuerdo con Morena por Mesa Directiva del Congreso

Uno de los temas que más ha circulado en el ámbito político local es la versión de un supuesto pacto entre el PAN y una facción de Morena para aprobar la reforma judicial a cambio de que Acción Nacional obtuviera la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso. Arango rechazó tener conocimiento de un acuerdo de esa naturaleza.

"Esto se resuelve con votos y quien no tenga la mayoría habrá de ser respaldado", puntualizó el dirigente, quien enmarcó la negociación legislativa como parte de las obligaciones institucionales del Poder Legislativo, sin que ello implique compromisos ocultos entre bancadas.

¿Qué sigue para la relación PAN-Morena en el Congreso de Querétaro?

Arango reconoció que el primer año legislativo fue complejo y expresó su expectativa de que los próximos meses permitan mayor entendimiento entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

Lo que no aclaró es si el PAN promoverá algún mecanismo concreto de interlocución con las distintas facciones morenistas o si la estrategia seguirá siendo reaccionar a las divisiones del oficialismo conforme se presenten.