Piedragil rehace reforma electoral en Querétaro tras fallo SCJN

Querétaro, 11 de mayo de 2026. — La reforma electoral de Querétaro tendrá que rehacerse desde sus consultas: la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales de la LXI Legislatura presentó este lunes un cronograma de siete etapas para sustituir la reforma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó en su totalidad, e incluyó consultas previas obligadas a pueblos indígenas, afroamericanos y personas con discapacidad.
El plan será aplicable al proceso electoral 2026-2027 y espera la conclusión de la reforma electoral federal antes de armonizarse.
El antecedente que detonó este nuevo proceso es el fallo de la Suprema Corte sobre la reforma electoral aprobada para el ciclo 2023-2024.
La Corte declaró inválida esa reforma en su totalidad mediante acciones de inconstitucionalidad, al identificar deficiencias en el procedimiento legislativo y, en particular, la omisión de consultas previas a pueblos indígenas, afroamericanos y personas con discapacidad, mandato que la reforma al Poder Judicial estatal también atiende en otro frente.
El presidente de la Comisión, diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, explicó que el cronograma contempla la recepción y análisis integral de las iniciativas pendientes, mesas técnicas con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y el Tribunal Electoral, consultas previas a pueblos indígenas y afroamericanos conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, una consulta especializada a personas con discapacidad, foros de Parlamento Abierto, la elaboración del dictamen y la discusión en el Pleno.
La armonización con el marco federal es la otra pieza que define el calendario. Piedragil Ortiz informó que la Comisión esperará la conclusión de la reforma electoral federal para evitar contradicciones normativas, en un contexto donde la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum fue rechazada en marzo en la Cámara de Diputados y avanza por la vía de leyes secundarias. La LXI Legislatura ya recibió propuestas de distintos grupos parlamentarios y del propio IEEQ.
Reforma electoral en Querétaro pasará por consultas obligadas a indígenas
Los temas de fondo, agregó el legislador morenista, incluyen paridad de género, acciones afirmativas, participación ciudadana, modernización tecnológica, financiamiento partidista, prevención de violencia política y mecanismos de transparencia.
La trayectoria reciente del Congreso refleja esa búsqueda de equilibrio: Piedragil asumió en abril la presidencia de la Mesa Directiva tras una negociación que el propio coordinador morenista calificó como accidentada.
¿Cuándo entrará en vigor la reforma electoral en Querétaro?
El plazo objetivo es que las nuevas reglas puedan aplicarse al proceso electoral 2026-2027, sin generar incertidumbre jurídica ni afectar la planeación del IEEQ.
La pieza pendiente es el ritmo de la federal: el senador panista por Querétaro Agustín Dorantes Lámbarri ya cuestionó la iniciativa por la incertidumbre que generaría al sistema.