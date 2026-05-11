Piedragil rehace reforma electoral en Querétaro tras fallo SCJN

Comisión legislativa trazó cronograma de siete etapas y espera reforma federal antes de armonizar.

Sinuhé Piedragil presenta cronograma de reforma electoral en Querétaro durante sesión de la LXI Legislatura

La Comisión presentó siete etapas: recepción de iniciativas, mesas técnicas, consultas previas, Parlamento Abierto, dictamen y discusión.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de mayo de 2026. — La reforma electoral de Querétaro tendrá que rehacerse desde sus consultas: la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales de la LXI Legislatura presentó este lunes un cronograma de siete etapas para sustituir la reforma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó en su totalidad, e incluyó consultas previas obligadas a pueblos indígenas, afroamericanos y personas con discapacidad.

El plan será aplicable al proceso electoral 2026-2027 y espera la conclusión de la reforma electoral federal antes de armonizarse.

El antecedente que detonó este nuevo proceso es el fallo de la Suprema Corte sobre la reforma electoral aprobada para el ciclo 2023-2024.

La Corte declaró inválida esa reforma en su totalidad mediante acciones de inconstitucionalidad, al identificar deficiencias en el procedimiento legislativo y, en particular, la omisión de consultas previas a pueblos indígenas, afroamericanos y personas con discapacidad, mandato que la reforma al Poder Judicial estatal también atiende en otro frente.

El presidente de la Comisión, diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, explicó que el cronograma contempla la recepción y análisis integral de las iniciativas pendientes, mesas técnicas con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y el Tribunal Electoral, consultas previas a pueblos indígenas y afroamericanos conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, una consulta especializada a personas con discapacidad, foros de Parlamento Abierto, la elaboración del dictamen y la discusión en el Pleno.

La armonización con el marco federal es la otra pieza que define el calendario. Piedragil Ortiz informó que la Comisión esperará la conclusión de la reforma electoral federal para evitar contradicciones normativas, en un contexto donde la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum fue rechazada en marzo en la Cámara de Diputados y avanza por la vía de leyes secundarias. La LXI Legislatura ya recibió propuestas de distintos grupos parlamentarios y del propio IEEQ.

Reforma electoral en Querétaro pasará por consultas obligadas a indígenas

Los temas de fondo, agregó el legislador morenista, incluyen paridad de género, acciones afirmativas, participación ciudadana, modernización tecnológica, financiamiento partidista, prevención de violencia política y mecanismos de transparencia.

La trayectoria reciente del Congreso refleja esa búsqueda de equilibrio: Piedragil asumió en abril la presidencia de la Mesa Directiva tras una negociación que el propio coordinador morenista calificó como accidentada.

¿Cuándo entrará en vigor la reforma electoral en Querétaro?

El plazo objetivo es que las nuevas reglas puedan aplicarse al proceso electoral 2026-2027, sin generar incertidumbre jurídica ni afectar la planeación del IEEQ.

La pieza pendiente es el ritmo de la federal: el senador panista por Querétaro Agustín Dorantes Lámbarri ya cuestionó la iniciativa por la incertidumbre que generaría al sistema.

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