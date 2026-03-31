Querétaro, 31 de marzo de 2026. — Diez espacios de conservación ecológica se incorporaron durante 2025 a la red de fragmentos de biodiversidad urbana que opera el municipio de Querétaro, lo que representó 167 hectáreas adicionales destinadas al resguardo de flora y fauna nativa dentro de la mancha urbana y zonas rurales.
Con esas incorporaciones, la estrategia acumula 53 fragmentos certificados y una superficie total de mil 170 hectáreas desde que arrancó en 2022.
Cada fragmento requiere una extensión mínima de 200 metros cuadrados y recibe un sello de certificación que emite la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ) a solicitud de la Secretaría de Medio Ambiente municipal.
La figura no es nueva en políticas ambientales urbanas: ciudades como Medellín y Singapur han apostado por corredores verdes intraurbanos para mitigar islas de calor, aunque en el caso queretano el esquema se distingue por vincular predios privados —campus universitarios y fraccionamientos— con áreas de gestión pública, según informó la dependencia.
La administración del alcalde Felifer Macías impulsó la incorporación de sitios como el campus Querétaro del Tecnológico de Monterrey, el Centro Universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Ciudad Judicial y el Parque Serra.
También se sumaron desarrollos habitacionales como Puerta Norte CR, el fraccionamiento Campestre y Huertas La Joya, además de Rancho El Maguey, la Universidad del Valle de México y el Jardín Euglossini de la UAQ, un espacio dedicado a la conservación de abejas nativas.
La red de biodiversidad urbana en Querétaro abarca ya mil 170 hectáreas distribuidas en 53 sitios certificados. rotativo.com.mx
Servicios ambientales de los fragmentos de biodiversidad en Querétaro
La relevancia de estos espacios radica en los beneficios ecológicos que aportan a una ciudad con crecimiento acelerado. La Secretaría de Medio Ambiente detalló que los fragmentos contribuyen a la infiltración de agua en zonas de recarga del acuífero, capturan carbono, favorecen la polinización y funcionan como reguladores térmicos en colonias con alta densidad de concreto.
Otro factor que la dependencia destacó es la conectividad entre áreas de valor ecológico. Cuando un fragmento certificado colinda o se aproxima a otro, las especies pueden desplazarse entre parches verdes en lugar de quedar aisladas, lo que reduce la presión sobre poblaciones de fauna silvestre atrapadas en el tejido urbano.
¿Qué requisitos debe cumplir un predio para ser fragmento de biodiversidad?
El terreno debe superar los 200 metros cuadrados, albergar especies de flora o fauna nativa en condiciones verificables y someterse a una evaluación técnica de la UPSRJ.
No existe restricción sobre el régimen de propiedad: tanto predios públicos como privados pueden solicitar la certificación a través de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio.