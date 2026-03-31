Suman 825 toneladas de crudo retiradas del Golfo de México

Más de 3 mil elementos trabajan en contención mientras organizaciones cuestionan el origen del derrame.

Brigadas de limpieza retiran hidrocarburo intemperizado de playa afectada por derrame en Golfo de México.

Elementos de la Secretaría de Marina participan en labores de contención del derrame de hidrocarburos en costas del Golfo de México.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Mar 31, 2026
Mariana Torres García

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México, 31 de marzo de 2026. — La recolección de hidrocarburos en costas del Golfo de México alcanzó 825 toneladas acumuladas —785 en playas y 40.6 en mar abierto—, mientras el recale de crudo intemperizado persiste de forma intermitente en litorales de Veracruz, Tamaulipas y Tabasco, de acuerdo con el corte más reciente del Grupo Interinstitucional encargado de la contingencia que inició el 2 de marzo frente a Coatzacoalcos.

El dato actualizado llega en un contexto de creciente presión sobre las autoridades federales. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) publicó el 30 de marzo un análisis con imágenes satelitales que sitúa el inicio del vertido en febrero, no en marzo como sostiene la versión oficial, y apunta a un ducto de Pemex en el complejo Cantarell como posible origen.

Las autoridades mantienen tres hipótesis: un buque que habría realizado un vertimiento ilegal frente a Coatzacoalcos, emanaciones naturales de chapopoteras a cinco millas de ese puerto y filtraciones intensificadas en la Sonda de Campeche.

El despliegue para la atención suma más de 3 mil elementos —2,200 de la Secretaría de Marina y 700 de Pemex—, apoyados por 47 embarcaciones, siete aeronaves, drones aéreos y submarinos, y un kilómetro de barreras de contención.

Se han intervenido 39 playas, un manglar y un estero, con labores de limpieza en 630 kilómetros de litoral acumulados.

De los 13 buques identificados en el fondeadero de Coatzacoalcos al inicio del evento, siete ya fueron inspeccionados. Los seis restantes fueron boletinados para que la comunidad marítima internacional facilite su revisión.

Denuncia penal y cuestionamientos al impacto ambiental

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) presentó el 27 de marzo una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por la posible comisión de delitos ambientales.

El Código Penal Federal prevé sanciones de uno a nueve años de prisión y multas de 300 a 3 mil días para el manejo ilícito de sustancias peligrosas con daño al medio ambiente.

El comunicado oficial registra ocho ejemplares de fauna afectada de manera acumulada, una cifra que contrasta con lo documentado por organizaciones como Oceana, que reportó la muerte de tortugas marinas, un manatí y diversas especies de peces en el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo. La Secretaría de Medio Ambiente reconoció afectaciones en siete áreas naturales protegidas de Veracruz y Tabasco, aunque insistió en que no se han detectado daños ambientales severos.

¿Qué apoyos reciben las comunidades costeras afectadas?

Pemex mantiene un fondo de 35 millones de pesos destinado a pescadores de la zona, que incluye servicios médicos, abastecimiento de combustible y la contratación temporal de pobladores para labores de saneamiento. Una unidad médica móvil opera en los municipios con mayor afectación.

La revisión de integridad mecánica de los ductos Akal C y Akal H en el complejo Cantarell continúa con apoyo de buzos y equipo submarino; los resultados se darán a conocer al concluir las inspecciones, según el Grupo Interinstitucional.

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