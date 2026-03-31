Rehabilitan unidad deportiva Josefa Ortiz de Domínguez en Querétaro

La primera etapa contempla gradas y pasto sintético para el campo de béisbol municipal.

Rehabilitación del campo de béisbol en la unidad deportiva Josefa Ortiz de Domínguez en Querétaro

La inversión de 30 millones de pesos corresponde a la primera fase de rehabilitación ejecutada por Obras Públicas.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 31 de marzo de 2026. — La rehabilitación de la unidad deportiva Josefa Ortiz de Domínguez ya arrancó su primera fase con una inversión estimada de 30 millones de pesos, destinados a la remodelación integral del campo de béisbol del municipio de Querétaro.

Los trabajos incluyen la reconstrucción de gradas —ya en ejecución— y la instalación de pasto sintético, prevista para concluir en julio próximo.

El secretario del Deporte municipal, Juan Báez, detalló que la obra se ejecuta a través de la Secretaría de Obras Públicas. La primera etapa abarcó exclusivamente las gradas del diamante, mientras que la colocación del empastado sintético constituye la segunda parte de esa misma fase.

Báez estimó que los trabajos de rehabilitación de la unidad deportiva Josefa Ortiz en Querétaro iniciarían entre mediados de mayo y principios de junio, con una duración aproximada de un mes.

De cumplirse ese calendario, el campo de béisbol operaría al 100% en julio. La Josefa Ortiz de Domínguez es una de las 32 instalaciones deportivas que administra el municipio, y su intervención se suma a la estrategia de recuperación de espacios que esta administración ha priorizado.

Belén, por ejemplo, fue rehabilitada integralmente tras más de una década sin mantenimiento, con trabajos que incluyeron cancha de fútbol, gimnasio multiusos y cancha de pickleball.

Parque Bicentenario queda fuera de planes municipales inmediatos

Sobre la posibilidad de construir una nueva unidad deportiva en el parque Bicentenario —proyecto que se había anunciado como iniciativa conjunta entre gobierno estatal y municipal—, Báez señaló que esos planes dependen del gobernador y el alcalde Felipe Fer Macías.

El funcionario reconoció no tener retroalimentación al respecto y remitió cualquier precisión al secretario de Obras Públicas, Paco Villegas.

¿Cuándo estaría listo el campo de béisbol en Querétaro?

El calendario proyectado contempla el arranque de la colocación del pasto sintético entre mayo y junio, con conclusión estimada a 30 días de iniciados los trabajos.

Báez no descartó ajustes menores en las fechas, aunque expresó confianza en que julio será el mes de entrega. Los detalles presupuestales precisos, indicó, se canalizarán a través de la Secretaría de Obras Públicas.

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