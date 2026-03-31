Querétaro, 31 de marzo de 2026. — Seis movimientos en la estructura del gobierno municipal de Querétaro entraron en la agenda del presidente Felifer Macías, quien otorgó nombramientos en áreas clave de su administración luego de que el cabildo aprobara ajustes administrativos en sesión del pasado 24 de marzo.
El cambio de mayor peso recae en la Secretaría de Gobierno, donde Miguel Ángel Torres Olguín sustituye a Federico de los Cobos y Vega, quien a su vez asumirá la recién reestructurada Jefatura de Gabinete.
El reacomodo desplaza también a José Luis Báez Guerrero, hasta ahora jefe de Gabinete, hacia la coordinación de asesores del presidente municipal.
En los ajustes aprobados por cabildo la semana anterior se abrió la puerta a estas modificaciones, aunque el gobierno municipal no detalló las razones puntuales detrás de cada movimiento ni el perfil profesional de los funcionarios designados.
En otras áreas, Karen Lomelí fue nombrada directora general de Comunicación Social, mientras que Beatriz León Sotelo asumirá la titularidad de la Secretaría de la Mujer en lugar de Vanesa Garfias, quien ocupará la Coordinación de Políticas Públicas. Ana Florencia Maldonado completa la lista como nueva coordinadora de Delegaciones.
Nombramientos en gabinete de Querétaro entran en vigor el 1 de abril
Macías instruyó a los funcionarios designados a mantener cercanía con la ciudadanía. Todos los nombramientos del gabinete municipal comenzarán a operar a partir de mañana, primero de abril.
Queda por verse si la reestructura responde a un rediseño operativo de fondo o a un ajuste de perfiles previo al segundo tramo de la administración, periodo en el que los gobiernos municipales suelen acelerar la ejecución de obra y programas sociales ante la proximidad del cierre de gestión.