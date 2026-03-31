Reestructura Felifer Macías su gabinete en el municipio de Querétaro

Felifer Macías otorga nombramientos en gabinete del municipio de Querétaro, marzo 2026

El presidente municipal Felifer Macías realizó cambios en seis áreas de su administración, con vigencia a partir del 1 de abril.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 31 de marzo de 2026. — Seis movimientos en la estructura del gobierno municipal de Querétaro entraron en la agenda del presidente Felifer Macías, quien otorgó nombramientos en áreas clave de su administración luego de que el cabildo aprobara ajustes administrativos en sesión del pasado 24 de marzo.

El cambio de mayor peso recae en la Secretaría de Gobierno, donde Miguel Ángel Torres Olguín sustituye a Federico de los Cobos y Vega, quien a su vez asumirá la recién reestructurada Jefatura de Gabinete.

El reacomodo desplaza también a José Luis Báez Guerrero, hasta ahora jefe de Gabinete, hacia la coordinación de asesores del presidente municipal.

En los ajustes aprobados por cabildo la semana anterior se abrió la puerta a estas modificaciones, aunque el gobierno municipal no detalló las razones puntuales detrás de cada movimiento ni el perfil profesional de los funcionarios designados.

En otras áreas, Karen Lomelí fue nombrada directora general de Comunicación Social, mientras que Beatriz León Sotelo asumirá la titularidad de la Secretaría de la Mujer en lugar de Vanesa Garfias, quien ocupará la Coordinación de Políticas Públicas. Ana Florencia Maldonado completa la lista como nueva coordinadora de Delegaciones.

Nombramientos en gabinete de Querétaro entran en vigor el 1 de abril

Macías instruyó a los funcionarios designados a mantener cercanía con la ciudadanía. Todos los nombramientos del gabinete municipal comenzarán a operar a partir de mañana, primero de abril.

Queda por verse si la reestructura responde a un rediseño operativo de fondo o a un ajuste de perfiles previo al segundo tramo de la administración, periodo en el que los gobiernos municipales suelen acelerar la ejecución de obra y programas sociales ante la proximidad del cierre de gestión.

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