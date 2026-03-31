Querétaro, 31 de marzo de 2026. — Ocho de cada diez consultas con un médico general tienen el mismo origen: la espalda. El dato, que oscila entre 75 y 85% según estimaciones clínicas, coloca al dolor lumbar y cervical como el principal motivo de atención primaria en el país, un problema que el neurocirujano Jesús Carlos Bustamante Vidales atribuye al sedentarismo creciente, las jornadas prolongadas frente a pantallas y la falta de cultura preventiva sobre la columna vertebral.

El deterioro no es nuevo, pero sí más temprano. Bustamante Vidales precisó que los discos intervertebrales comienzan a presentar cambios degenerativos alrededor de los 33 años, un proceso que se acelera cuando la persona permanece más de 45 minutos en la misma posición —sobre todo en sillas inadecuadas— sin interrupciones para moverse.

Esa deshidratación progresiva del disco se traduce en molestias que pueden extenderse hacia glúteos y piernas, una señal que no debería pasarse por alto.

Lo que más preocupa al especialista es la normalización del malestar. Quien experimenta dolor cinco de siete días, o nota que un esfuerzo menor —toser, levantar un objeto— dispara molestias que bajan hacia las extremidades, enfrenta ya un cuadro que requiere valoración especializada. "Si el dolor no cede en 72 horas o se vuelve recurrente, hay que buscar atención", indicó.

Jóvenes con daño en columna por celular y rutinas mal ejecutadas

El perfil del paciente cambió. Los problemas de columna dejaron de ser territorio exclusivo de adultos mayores. Bustamante Vidales observa cada vez más jóvenes con desgaste cervical vinculado al uso constante del teléfono celular, posturas sostenidas durante horas y rutinas de gimnasio sin supervisión que lesionan en lugar de fortalecer.

Correr sobre superficies duras o levantar peso sin técnica adecuada resulta contraproducente cuando el cuerpo ya acumula desgaste natural.

La receta preventiva es menos compleja de lo que parece: sillas firmes con respaldo adecuado, pausas activas cada media hora, técnica correcta al cargar objetos y actividad física de bajo impacto.

Caminar, pedalear en bicicleta estacionaria o nadar fortalecen la musculatura paravertebral sin someter a los discos a compresión excesiva, apuntó el neurocirujano.

¿Cuándo es necesaria una cirugía de columna?

En la gran mayoría de los casos, nunca. Apenas 15% de los pacientes con dolor de espalda necesita algún procedimiento quirúrgico. El resto responde bien a analgésicos, rehabilitación física y programas de fortalecimiento muscular diseñados para estabilizar la columna.

Bustamante Vidales reconoció que existe temor arraigado hacia la cirugía de columna, pero subrayó que los resultados actuales son alentadores: entre 87 y 92% de quienes llegan al quirófano reportan mejoría significativa del dolor.

La recomendación del especialista apunta a no esperar. Quien acumula semanas con molestias recurrentes pierde margen de respuesta a tratamientos conservadores, y lo que pudo resolverse con terapia física termina complicándose por la demora.