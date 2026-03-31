Querétaro, 31 de marzo de 2026. — La red de Casas Amigas que impulsa el senador panista Agustín Dorantes Lámbarri alcanzó las 2 mil sedes en los 18 municipios de Querétaro, tras la apertura de un nuevo punto de gestión ciudadana en la colonia Niños Héroes, en la capital del estado.
El legislador fijó como siguiente objetivo duplicar la cifra hasta llegar a 4 mil espacios operados por voluntarios.
El programa, que arrancó en septiembre de 2024 y que para febrero de 2025 reportaba alrededor de 500 sedes con más de mil 600 voluntarios, se cuadruplicó en poco más de un año.
A través de estos puntos se canalizan solicitudes de obras públicas, trámites ante los tres órdenes de gobierno e información sobre programas sociales en Querétaro, según las cifras que maneja la oficina del senador. Dorantes aseguró que la red ha permitido atender más de 11 mil gestiones ciudadanas.
María Guadalupe González Estrada, anfitriona de la sede número 2 mil, explicó que abrió su vivienda para trabajar con sus vecinos en la mejora de su entorno.
La voluntaria atribuyó su decisión a los resultados que, dijo, ha observado del trabajo del legislador en distintos cargos. El esquema de Casas Amigas en Querétaro opera con ciudadanos que ofrecen un espacio en su domicilio como enlace entre la comunidad y el despacho senatorial.
No obstante, las cifras de gestiones atendidas y el impacto real en las comunidades provienen exclusivamente del equipo del senador; hasta el momento no existe una evaluación independiente que mida la efectividad del programa ni el nivel de resolución de las solicitudes canalizadas.