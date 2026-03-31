Dorantes llega a 2 mil Casas Amigas en Querétaro y busca duplicar la red

El senador panista cuadruplicó su red de gestión ciudadana en poco más de un año.

Inauguración de la Casa Amiga número 2 mil del senador Agustín Dorantes en colonia Niños Héroes Querétaro

Agustín Dorantes Lámbarri, senador por Querétaro, durante la apertura de la Casa Amiga número 2 mil en la colonia Niños Héroes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 31 de marzo de 2026. — La red de Casas Amigas que impulsa el senador panista Agustín Dorantes Lámbarri alcanzó las 2 mil sedes en los 18 municipios de Querétaro, tras la apertura de un nuevo punto de gestión ciudadana en la colonia Niños Héroes, en la capital del estado.

El legislador fijó como siguiente objetivo duplicar la cifra hasta llegar a 4 mil espacios operados por voluntarios.

El programa, que arrancó en septiembre de 2024 y que para febrero de 2025 reportaba alrededor de 500 sedes con más de mil 600 voluntarios, se cuadruplicó en poco más de un año.

A través de estos puntos se canalizan solicitudes de obras públicas, trámites ante los tres órdenes de gobierno e información sobre programas sociales en Querétaro, según las cifras que maneja la oficina del senador. Dorantes aseguró que la red ha permitido atender más de 11 mil gestiones ciudadanas.

María Guadalupe González Estrada, anfitriona de la sede número 2 mil, explicó que abrió su vivienda para trabajar con sus vecinos en la mejora de su entorno.

La voluntaria atribuyó su decisión a los resultados que, dijo, ha observado del trabajo del legislador en distintos cargos. El esquema de Casas Amigas en Querétaro opera con ciudadanos que ofrecen un espacio en su domicilio como enlace entre la comunidad y el despacho senatorial.

No obstante, las cifras de gestiones atendidas y el impacto real en las comunidades provienen exclusivamente del equipo del senador; hasta el momento no existe una evaluación independiente que mida la efectividad del programa ni el nivel de resolución de las solicitudes canalizadas.

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