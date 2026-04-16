Pedregoso tendrá baja presión de agua este viernes por trabajos en Pozo 20 de San Juan del Río

JAPAM operará con suministro especial desde las 7:00 horas para reducir afectaciones en Pedregoso primera y segunda sección.

Vecinos de Pedregoso sin presión de agua por trabajos en Pozo 20 de JAPAM en San Juan del Río

El Pozo 20 abastece a colonias de la zona oriente del municipio, incluidas ambas secciones de Pedregoso.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 16 de abril de 2026. —Los vecinos de Pedregoso primera y segunda sección amanecerán este viernes con baja presión e intermitencia en el suministro de agua potable por trabajos de mantenimiento que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) realizará en el Pozo 20.

El organismo operador activará una operación especial de abasto a partir de las 7:00 horas para reducir las afectaciones en la zona, y anticipó que el servicio se normalizará "a más tardar durante la noche - madrugada" del mismo día.

La dependencia pidió a las familias de Pedregoso prever agua para sus actividades esenciales durante la jornada. Es la segunda intervención al Pozo 20 que JAPAM ejecuta en menos de diez días: el 8 de abril el organismo había suspendido totalmente el suministro en 14 colonias de la zona oriente —entre ellas Infonavit Pedregoso, El Pedregal y Lomas de San Juan— por mantenimiento en la línea de conducción del mismo pozo.

El aviso de este viernes llega en medio de una serie de cortes recurrentes que vecinos de distintas colonias han documentado durante 2026 y a un día de que JAPAM realizara otra intervención de mantenimiento electromecánico en el Pozo 2A que dejó sin agua al Centro, San Juan Bosco y Jacarandas.

Cuánto durará y qué colonias tendrán apoyo con suministro especial

JAPAM no precisó a qué hora concluirá el bombeo alterno ni cuántas tomas domiciliarias se verán afectadas en Pedregoso primera y segunda sección.

Tampoco detalló si el apoyo de la operación especial de abasto incluirá pipas o se realizará mediante redireccionamiento de presión desde otros pozos de la zona oriente.

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