San Juan del Río, 16 de abril de 2026. —Los vecinos de Pedregoso primera y segunda sección amanecerán este viernes con baja presión e intermitencia en el suministro de agua potable por trabajos de mantenimiento que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) realizará en el Pozo 20.
El organismo operador activará una operación especial de abasto a partir de las 7:00 horas para reducir las afectaciones en la zona, y anticipó que el servicio se normalizará "a más tardar durante la noche - madrugada" del mismo día.
La dependencia pidió a las familias de Pedregoso prever agua para sus actividades esenciales durante la jornada. Es la segunda intervención al Pozo 20 que JAPAM ejecuta en menos de diez días: el 8 de abril el organismo había suspendido totalmente el suministro en 14 colonias de la zona oriente —entre ellas Infonavit Pedregoso, El Pedregal y Lomas de San Juan— por mantenimiento en la línea de conducción del mismo pozo.
El aviso de este viernes llega en medio de una serie de cortes recurrentes que vecinos de distintas colonias han documentado durante 2026 y a un día de que JAPAM realizara otra intervención de mantenimiento electromecánico en el Pozo 2A que dejó sin agua al Centro, San Juan Bosco y Jacarandas.
Cuánto durará y qué colonias tendrán apoyo con suministro especial
JAPAM no precisó a qué hora concluirá el bombeo alterno ni cuántas tomas domiciliarias se verán afectadas en Pedregoso primera y segunda sección.
Tampoco detalló si el apoyo de la operación especial de abasto incluirá pipas o se realizará mediante redireccionamiento de presión desde otros pozos de la zona oriente.