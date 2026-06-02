Felifer condiciona su aspiración a gobernador a la decisión de Kuri

Querétaro, 2 de junio de 2026.- El alcalde de Querétaro, Felifer Macías Olvera, sostuvo que su aspiración a la candidatura del PAN por la gubernatura en 2027 depende de la decisión del gobernador Mauricio Kuri González y del voto ciudadano, al tiempo que respaldó el reacomodo recién anunciado en el gabinete estatal.

"El gobernador Mauricio Kuri ha mencionado que soy de sus cartas rumbo al escenario político de 2027, específicamente en la candidatura a la gubernatura", expresó el edil en conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre sus intenciones y sobre si se pone un techo.

Las claves del pronunciamiento

Macías condicionó cualquier escenario futuro a su desempeño actual: dijo que su única forma de corresponder a esa consideración es gobernar todos los días y construir el mejor gobierno en la historia de la capital. Sobre la disputa por la candidatura, marcó distancia y la describió como una vida partidista que avanza en un carril paralelo al suyo.

El alcalde apoyó su estrategia en una frase que, dijo, el propio gobernador le ha repetido. "La mejor carta de presentación que tiene un político es la carta que se le ha encomendado", citó, antes de añadir que su prioridad es que los ciudadanos reconozcan a un alcalde que cumple compromisos y entrega resultados.

La postura tiene continuidad. Desde el arranque del año el edil sostiene que su futuro político lo definen el gobernador y los queretanos, una línea que ha repetido cada vez que la sucesión estatal aparece en la agenda.

Respaldo al relevo en el gabinete

El pronunciamiento llegó dos días después de que Kuri anunciara ajustes en su equipo más cercano. El alcalde reconoció el trabajo de Rogelio Vega Vázquez Mellado al frente de la Jefatura de Gabinete y le deseó éxito en la nueva encomienda que el gobernador calificó como estratégica para el estado.

También felicitó a Mauricio Herbert Pesquera como nuevo jefe de Gabinete y a Jorge Maldonado de los Cobos como secretario particular del Gobierno del Estado. "Todos y cada uno de los perfiles sirven, han servido y servirán a Querétaro", afirmó, y ofreció la disposición del municipio para trabajar en conjunto con el equipo estatal.

El reacomodo, comunicado por Kuri a través de redes sociales, movió a Herbert de la Secretaría Particular a la Jefatura de Gabinete y abrió paso a Maldonado en el cargo que aquel dejó. El gobernador atribuyó la salida de Vega a una responsabilidad de mayor relevancia para Querétaro, cuyo contenido no precisó.

Frente al proceso interno del PAN, Macías insistió en su distancia. Dijo que ni las campañas, ni las encuestas, ni la vida partidista lo distraen de gobernar, y que se mantendrá a la expectativa de los pronunciamientos de su partido.