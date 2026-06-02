Ciudad de México, 2 de junio de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desarrollará cinco proyectos de cirugía robótica en hospitales de especialidad de la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Coahuila entre 2026 y 2027, como parte de una estrategia para mejorar diagnósticos, acortar tratamientos y reducir los tiempos de atención a los derechohabientes.

El director general del organismo, Zoé Robledo, presentó el plan durante la conferencia matutina en Palacio Nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde sostuvo que la tecnología transforma vidas cuando se pone al servicio de los pacientes.

"Es una tecnología que ha ido creciendo y en la que estamos sumándonos con una recuperación acelerada y retorno temprano a las actividades", afirmó sobre la cirugía asistida por robot.

La cirugía asistida por robot reduce la estancia hospitalaria de cuatro días a uno y acelera el retorno del paciente. rotativo.com.mx

El argumento central del Instituto es clínico: la cirugía robótica reduce la estancia hospitalaria de cuatro días a uno y disminuye la tasa de complicaciones y reintervenciones, lo que libera camas y acelera el retorno del paciente a su vida cotidiana.

Cinco hospitales con cirujanos capacitados

Los proyectos operarán con cirujanos ya formados en esta técnica en los Hospitales de Especialidades del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza y Siglo XXI, en la capital del país; el Hospital de Especialidades del CMN de Occidente, en Guadalajara; el No. 25, en Monterrey; y el No. 71, en Torreón.

La cirugía asistida por robot reduce la estancia hospitalaria de cuatro días a uno y acelera el retorno del paciente. rotativo.com.mx

La cobertura concentra la inversión en unidades de alta especialidad con volumen quirúrgico suficiente para sostener el programa.

A ese despliegue se suma el robot Cyberknife, incorporado desde diciembre de 2025 en el Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI. Robledo precisó que esa unidad se convirtió en la primera del país y la tercera en América Latina con la tecnología, que rastrea el movimiento de los tumores en tiempo real y permite intervenciones de alta precisión y mínima invasión.

Desde su puesta en marcha, el equipo ha beneficiado a 354 pacientes. "Para darnos una idea, una intervención de esta naturaleza en el medio privado cuesta más de 2 millones de pesos", agregó el funcionario.





La cirugía asistida por robot reduce la estancia hospitalaria de cuatro días a uno y acelera el retorno del paciente. rotativo.com.mx

Tomógrafos, voz y consulta a distancia

El paquete tecnológico va más allá del quirófano. El Seguro Social adquirió 41 nuevos tomógrafos de 256 cortes para 39 hospitales en 20 estados, equipos que ofrecen mayor resolución diagnóstica y reducen la dosis de radiación que recibe el paciente.

Esa renovación de imagenología se alinea con la modernización de clínicas del IMSS que el Instituto impulsa en distintas regiones del país.

En el terreno digital, el programa "Mírame a los ojos" usa reconocimiento y transcripción de voz para registrar la consulta directamente en el expediente electrónico, de modo que el médico dedica más tiempo al paciente y menos a capturar datos. La herramienta ya la emplean 5 mil 700 médicos familiares y respaldó 6 millones de consultas entre 2025 y 2026.

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La "Consulta digital" atiende por videollamada a personas con padecimientos crónicos y dificultades de movilidad para trasladarse a su Unidad de Medicina Familiar.

Solo en 2025 sumó 813 mil consultas y hoy opera en 402 unidades médicas, una modalidad que complementa la red de servicios que el IMSS mantiene en estados como Querétaro.

Con los cinco quirófanos robóticos programados para los próximos dos años, el Instituto busca consolidar la cirugía de mínima invasión como estándar en su red de alta especialidad, un modelo que hoy concentra en cuatro ciudades y proyecta extender conforme se capaciten más equipos quirúrgicos.