IMSS Jalisco realiza segundo trasplante de corazón pediátrico en su historia

Guadalajara, Jalisco, 2 de junio de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco realizó el segundo trasplante de corazón pediátrico en la historia de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Pediatría, intervención que devolvió la movilidad a Eleonor, una paciente de 14 años.

La adolescente vivía con cardiomiopatía hipertrófica, un padecimiento que la confinó a una silla de ruedas y la mantenía en riesgo de muerte súbita. Tras la cirugía y unos días de vigilancia, salió del hospital por su propio pie, aunque permanecerá bajo seguimiento médico especializado de forma permanente.

El corazón estuvo disponible el 6 de mayo en Cuernavaca, Morelos, de acuerdo con la UMAE. El equipo de Procuración de Órganos del nosocomio se trasladó para concretar la extracción del injerto en coordinación con el Registro Nacional de Trasplantes, lo que permitió completar el procedimiento.





El corazón estuvo disponible el 6 de mayo en Cuernavaca, Morelos, y fue procurado por el equipo del nosocomio. rotativo.com.mx

Un trasplante de corazón pediátrico que tomó 15 años de trabajo

El jefe de los servicios de Cardiología, Cardiocirugía y Angiología, Rafael García León, explicó que Eleonor fue elegida como receptora porque su calidad de vida estaba severamente limitada y enfrentaba un alto riesgo por su diagnóstico.

El especialista atribuyó el resultado a un esfuerzo sostenido por la institución: "este logro es el resultado de 15 años de gestión, innovación y trabajo en equipo que involucra a cirujanos, anestesiólogos, enfermería, trabajo social, personal administrativo y de intendencia".

El Seguro Social ha desarrollado este tipo de cirugías en otras entidades, como el trasplante de corazón número 99 alcanzado en Nuevo León a finales de 2025. El director de la UMAE, Carlos Francisco Moreno Valencia, ubicó la intervención dentro de la atención a la población más vulnerable:

"Demostramos que en el IMSS somos tan grandes que podemos llevar a cabo grandes procesos en donde podemos beneficiar a nuestros principales usuarios, que es la población más vulnerable del país, las y los niñas de México".





El corazón estuvo disponible el 6 de mayo en Cuernavaca, Morelos, y fue procurado por el equipo del nosocomio. rotativo.com.mx

¿Qué sigue para Eleonor tras la cirugía?

Moreno Valencia señaló que el corazón mostró pronto señales de buena respuesta y abrió la posibilidad de que la paciente vuelva a jugar y correr, actividades que su condición le impedía. La menor egresó el 28 de mayo y continuará con revisiones permanentes.

Selene N., madre de la adolescente, dirigió su gratitud al donante y a su familia, cuya donación de órganos hizo posible la operación. "Estamos inmensamente agradecidos con el donante, con la familia, con el IMSS", expresó, y agregó que su hija salió de Terapia Intensiva "cantando y bailando, desde el primer día".

El entusiasmo de la paciente quedó registrado por su equipo tratante. La cardióloga pediatra Norma Patricia Cárdenas Flores relató que Eleonor le confió su nueva meta: "Me comentó que ella quería ser cardióloga también, y me llegó a pedir un libro de Cardiología para leerlo mientras estaba en su cama".