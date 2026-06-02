Cae “El Gabito”, operador de Los Chapitos, en un operativo en Mazatlán

Fuerzas federales y estatales lo aseguraron en Real del Valle y lo trasladaron a la Ciudad de México, a disposición de la FGR.

Elementos de fuerzas de seguridad resguardan una zona durante un operativo contra el crimen organizado en Mazatlán, Sinaloa.

Fuerzas federales y estatales detuvieron a Gabriel Martínez Larios, “El Gabito”, en el fraccionamiento Real del Valle, al norte de Mazatlán.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 02, 2026
Mariana Torres García

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Mazatlán, Sinaloa, 2 de junio de 2026.- Gabriel Nicolás Martínez Larios, conocido en el bajo mundo como “El Gabito” o “El 80”, fue detenido por fuerzas federales y estatales en el fraccionamiento Real del Valle, al norte de esta ciudad del Pacífico.

El aseguramiento ocurrió la víspera, tras un despliegue de seguridad que abarcó varios puntos del sector. Ya bajo custodia, el presunto integrante de Los Chapitos fue llevado con fuerte resguardo a la Ciudad de México, donde quedó a disposición de la Fiscalía General de la República.

Su nombre no es nuevo para quienes siguen el reacomodo del Cártel de Sinaloa: los reportes de inteligencia lo colocan como una de las figuras con peso en la zona sur del estado, un perfil que creció con la fractura interna del grupo y con la muerte de su antiguo jefe de seguridad.

¿Quién es “El Gabito”?

Aunque el desglose de las acusaciones tardó en hacerse público, los registros de inteligencia y los partes de seguridad lo describen como un mando con influencia en municipios del sur sinaloense, en particular El Rosario, Concordia y San Ignacio, donde las rutas que bajan de la sierra al litoral concentran buena parte de la disputa criminal.

Su captura llega en plena recomposición del poder dentro del cártel, marcada por la ruptura entre Los Chapitos y la facción ligada a Ismael Zambada, una pugna del cártel que en menos de dos años rehízo el mapa de fuerzas en la entidad.

Del corrido al parte de seguridad

Antes de figurar en los boletines, el alias circulaba en otro terreno: el de los narcocorridos. Entre 2018 y 2023, intérpretes del regional mexicano como Panchito Arredondo, Luis R. Conriquez y Gerardo Ortiz llevaron el apodo a sus canciones, donde lo retrataban como un operador con capacidad de mando dentro de la estructura.

Fuera de esas letras, su figura se mantuvo por años a distancia del foco nacional, mientras la atención se concentraba en Culiacán y en los jefes visibles del grupo.

Un mando forjado lejos de los reflectores

Cuando los reflectores apuntaban a la capital sinaloense, varios operadores regionales afianzaban su presencia en plazas estratégicas. De acuerdo con reportes especializados, la familia Martínez Larios tejió influencia en el sur del estado desde antes de que estallara el conflicto entre las grandes facciones.

Esa presencia se concentró en El Rosario, Concordia y San Ignacio, corredores que conectan la montaña con la costa. En ese periodo, el apodo empezó a repetirse en los reportes de seguridad, todavía sin la exposición que tenían otros nombres de la organización.

La guerra interna que elevó su perfil

El rompimiento entre Los Chapitos y el grupo de Zambada alteró el equilibrio criminal de Sinaloa. Capturas, ejecuciones y enfrentamientos fueron derribando a operadores que durante años ocuparon lugares clave en la red, según las capturas recientes registradas en la región.

Ese vacío abrió camino a figuras de menor exposición. Entre ellas surgió Martínez Larios, a quien analistas y periodistas comenzaron a ubicar como uno de los nombres en ascenso, sobre todo después del asesinato de Óscar Noé Medina González, “El Panu”, considerado uno de los principales responsables de seguridad de la facción.

Desde entonces, el alias dejó de vivir solo en los corridos para instalarse en los reportes sobre el reacomodo del grupo. Tras la detención, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que sobre “El Gabito” pesan carpetas de investigación por secuestro, extorsión, homicidio y delitos contra la salud.

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