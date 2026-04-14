San Juan del Río, 14 de abril de 2026. — La población en situación de pobreza en San Juan del Río se redujo 45 por ciento y la pobreza extrema cayó 33.5 por ciento, cifras que colocan al municipio por encima del promedio de Querétaro, informó el secretario de Desarrollo Social del estado, Luis Nava, durante una reunión con integrantes del Colegio de Arquitectos en la Universidad Tecnológica local.
A nivel estatal, la reducción fue de 23 por ciento en pobreza y 55.2 por ciento en pobreza extrema.
El encuentro formó parte de la estrategia Aquí Contigo que opera la Sedesoq en municipios del estado. Nava expuso ante el gremio los programas vigentes de la dependencia y el esquema de política social que encabeza el gobernador Mauricio Kuri.
La dependencia no precisó el periodo comparativo de las cifras, la base poblacional sobre la que se calcula la reducción, ni la metodología empleada para la medición.
Al cierre de la reunión, el titular de la Sedesoq abrió una ronda de preguntas con los arquitectos asistentes, espacio en el que se recogieron planteamientos sobre proyectos comunitarios y propuestas de vinculación con la dependencia.
Nava sostuvo que la participación de colegios profesionales fortalece el alcance de los programas sociales en las comunidades del municipio.
Previo a la reunión en la UTSJR, el secretario visitó colonias de la Zona Oriente de San Juan del Río, donde dialogó con vecinos como parte del mismo programa Aquí Contigo.
La Sedesoq no dio a conocer el monto de inversión asignado a los programas presentados ni el número de beneficiarios directos en el municipio.