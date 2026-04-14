Los reconocidos fueron el estilista Enrique Morales Martínez, la familia Mancera Gutiérrez propietaria de Helados Regios, el empresario Joaquín Baca de Muebles Casa Gabriel, el librero italiano Davide Bruni de la librería La Resurrección y el piloto de motocross León Sergio "Tuto" González de la Vega.

La selección siguió la tradición que año con año emprende la administración municipal en la fecha conmemorativa, como lo hizo el cabildo en la sesión solemne de 2023 por los 176 años de ciudad, aunque este año el formato se trasladó del 3 al 14 de abril por coincidencia con la Semana Santa.

San Juan del Río cumple 179 años como ciudad: cabildo reconoce a cinco ciudadanos.

La exposición de motivos, leída por el secretario del Ayuntamiento Óscar Alcántara, recuperó dos hitos documentales. El primero, el decreto número 74 del 5 de octubre de 1830 que otorgó a la población el título de villa.

El segundo, el decreto número 51 del 13 de abril de 1847, que concedió a la villa el rango de ciudad y cuya publicación oficial ocurrió el 18 de abril de ese mismo año, en circunstancias que el propio documento describió como "las angustiadas circunstancias de nuestra República" —referencia directa a la intervención estadounidense en México.

Enrique Morales Martínez, primer galardonado, inició su oficio a los 12 años bajo la guía de su hermano Gonzalo y abrió una estética propia el 3 de noviembre de 1987.

Entre sus clientes históricos figuran el entrenador alemán Franz Beckenbauer durante el Mundial México 86, el torero Pedro Gutiérrez Moya "Niño de la Capea" y los boxeadores José Ángel "Mantequilla" Nápoles y Rubén "El Púas" Olivares.

La familia Mancera Gutiérrez recibió el segundo reconocimiento por Helados Regios, negocio fundado en 1962 por don Rafael Mancera Dávila frente a la Plaza de los Fundadores, cuyos carritos paleteros se volvieron parte del paisaje urbano local y hoy operan bajo la tercera y cuarta generación familiar.





San Juan del Río cumple 179 años como ciudad: cabildo reconoce a cinco ciudadanos.

495 años de fundación en el horizonte

Joaquín Baca, tercer galardonado, fue reconocido por Muebles Casa Gabriel, comercio emblemático en la zona del mercado municipal.

El cuarto reconocimiento correspondió a Davide Bruni, originario de Italia, quien llegó al municipio en agosto de 1984 y fundó junto a su esposa Rosy Guerrero Orpagli la librería La Resurrección, dedicada durante 42 años a la venta de libros y artículos religiosos.

Bruni tomó la palabra al cierre de la sesión y agradeció el reconocimiento en nombre de su familia, que incluye cuatro hijas y la institución de terapia infantil Sonrisa de Dios, fundada junto a otros cuatro matrimonios de la localidad.

El quinto galardón recayó en León Sergio "Tuto" González de la Vega, piloto de motocross con cuatro campeonatos obtenidos en 1977 y el título nacional de veteranos en 2001. González fungió como bombero voluntario en su juventud, además de haber incursionado en el automovilismo regional.

El municipio mantiene activa la preparación de su 495 aniversario de fundación, previsto para el 24 de junio de 2026, fecha que coincidirá con la asamblea nacional de ciudades mexicanas Patrimonio Mundial y con la segunda etapa de restauración de los templos del Centro Histórico gestionada ante la Secretaría de Cultura federal.

Cabrera Valencia cerró la ceremonia con un mensaje en el que ubicó al municipio entre las 100 ciudades de México con mayor aportación al producto interno bruto nacional, sin referir la fuente oficial del dato.

"Vivir en San Juan del Río da calidad de vida", expresó el alcalde, quien contrastó la situación del municipio con la inseguridad que atribuyó a "otras entidades", en una sesión que concluyó tras el mensaje del alcalde al cabildo registrado también en la entrega de las Becas del Bien Común 2025, donde ya había adelantado la proyección del municipio hacia el 500 aniversario en 2031.