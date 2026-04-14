Pobreza en San Juan del Río cae 45% y pobreza extrema 33.5%: Sedesoq

Luis Nava expone cifras de pobreza ante arquitectos sanjuanenses en la UTSJR.

Luis Nava, secretario de Sedesoq, expone cifras de reducción de pobreza en San Juan del Río ante Colegio de Arquitectos

Luis Nava, titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, durante la reunión con el Colegio de Arquitectos de San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 14 de abril de 2026. — La población en situación de pobreza en San Juan del Río se redujo 45 por ciento y la pobreza extrema cayó 33.5 por ciento, cifras que colocan al municipio por encima del promedio de Querétaro, informó el secretario de Desarrollo Social del estado, Luis Nava, durante una reunión con integrantes del Colegio de Arquitectos en la Universidad Tecnológica local.

A nivel estatal, la reducción fue de 23 por ciento en pobreza y 55.2 por ciento en pobreza extrema.

El encuentro formó parte de la estrategia Aquí Contigo que opera la Sedesoq en municipios del estado. Nava expuso ante el gremio los programas vigentes de la dependencia y el esquema de política social que encabeza el gobernador Mauricio Kuri.

La dependencia no precisó el periodo comparativo de las cifras, la base poblacional sobre la que se calcula la reducción, ni la metodología empleada para la medición.

Al cierre de la reunión, el titular de la Sedesoq abrió una ronda de preguntas con los arquitectos asistentes, espacio en el que se recogieron planteamientos sobre proyectos comunitarios y propuestas de vinculación con la dependencia.

Nava sostuvo que la participación de colegios profesionales fortalece el alcance de los programas sociales en las comunidades del municipio.

Previo a la reunión en la UTSJR, el secretario visitó colonias de la Zona Oriente de San Juan del Río, donde dialogó con vecinos como parte del mismo programa Aquí Contigo.

La Sedesoq no dio a conocer el monto de inversión asignado a los programas presentados ni el número de beneficiarios directos en el municipio.

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