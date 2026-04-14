Querétaro, 14 de abril de 2026. — El Sistema Penitenciario de Querétaro estrenó este martes un nuevo banco de armas que opera prácticamente como búnker, con control de acceso biométrico, zona de armería, área para equipo de protección personal y acceso vehicular restringido, instalado en el Centro Penitenciario Femenil.
La obra demandó una inversión de 9 millones 606 mil 750 pesos, más 436 mil pesos en equipamiento, y permite el seguimiento y trazabilidad individual de cada arma asignada al personal de custodia y policía procesal.
La coordinadora general de la Comisión Estatal de Infraestructura, Sonia Carrillo Rosillo, explicó que la armería sustituye a la anterior instalación y se ajusta a la normativa vigente para centros de detención.
El comisionado estatal del Sistema Penitenciario, Gustavo López Acosta, señaló que el nuevo banco fortalece las condiciones de seguridad y reduce los riesgos en el resguardo del equipo, funciones consideradas críticas para la operación diaria del personal penitenciario.
El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, apuntó que la inversión en este tipo de infraestructura busca elevar los estándares de seguridad de los centros de detención del estado.
Recordó que el sistema penitenciario queretano ha sido reconocido de manera consecutiva por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como el de mejores condiciones operativas del país.
La entrega del banco de armas y del Centro de Atención Infantil del penal femenil fue encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González y representó una inversión conjunta de 27.7 millones de pesos.
El número total de armas que resguardará la nueva instalación, el tipo de armamento que concentra y el calendario de réplica del modelo en otros centros penitenciarios del estado no fueron precisados por la dependencia.