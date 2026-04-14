Estrena Sistema Penitenciario de Querétaro banco de armas con control biométrico

La armería cuenta con acceso biométrico, zona de equipo de protección y control vehicular.

Banco de armas del Sistema Penitenciario de Querétaro con control biométrico y trazabilidad del armamento

La armería cuenta con acceso biométrico, zona de armería y control vehicular en el Centro Penitenciario Femenil.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 14 de abril de 2026. — El Sistema Penitenciario de Querétaro estrenó este martes un nuevo banco de armas que opera prácticamente como búnker, con control de acceso biométrico, zona de armería, área para equipo de protección personal y acceso vehicular restringido, instalado en el Centro Penitenciario Femenil.

La obra demandó una inversión de 9 millones 606 mil 750 pesos, más 436 mil pesos en equipamiento, y permite el seguimiento y trazabilidad individual de cada arma asignada al personal de custodia y policía procesal.

La coordinadora general de la Comisión Estatal de Infraestructura, Sonia Carrillo Rosillo, explicó que la armería sustituye a la anterior instalación y se ajusta a la normativa vigente para centros de detención.

El comisionado estatal del Sistema Penitenciario, Gustavo López Acosta, señaló que el nuevo banco fortalece las condiciones de seguridad y reduce los riesgos en el resguardo del equipo, funciones consideradas críticas para la operación diaria del personal penitenciario.

El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, apuntó que la inversión en este tipo de infraestructura busca elevar los estándares de seguridad de los centros de detención del estado.

Recordó que el sistema penitenciario queretano ha sido reconocido de manera consecutiva por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como el de mejores condiciones operativas del país.

La entrega del banco de armas y del Centro de Atención Infantil del penal femenil fue encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González y representó una inversión conjunta de 27.7 millones de pesos.

El número total de armas que resguardará la nueva instalación, el tipo de armamento que concentra y el calendario de réplica del modelo en otros centros penitenciarios del estado no fueron precisados por la dependencia.

gobiernosistema penitenciarioseguridadqueretaro

Reciente

Fiscal General Víctor Antonio De Jesús Hernández presenta balance trimestral de Fiscalía Querétaro 2026
Querétaro

Homicidios caen 29% en Querétaro

Víctor Antonio De Jesús Hernández reporta 1,274 detenidos, 568 armas aseguradas y 382 inmuebles intervenidos

Elementos de la Policía Estatal en despliegue del operativo ARMA en Querétaro durante el primer trimestre 2026
Querétaro

ARMA: 323 detenidos en el trimestre

La SSC detalla que el despliegue focalizado derivó en 28 armas aseguradas y 549 cartuchos útiles.

Mauricio Kuri encabeza presentación de resultados en seguridad del primer trimestre 2026 en Querétaro
Querétaro

Robo a casa cae 60% en Querétaro

Kuri presenta balance trimestral con 16,639 remitidos a Juzgados Cívicos y 90 órdenes de aprehensión cumplidas.

Policías municipales detienen a motociclista con unidad robada en colonia Lomas de Casa Blanca, Querétaro capital
Querétaro

Cae motociclista con unidad robada en Querétaro

Policías municipales lo detectan en recorrido preventivo y confirman reporte de robo vigente del vehículo.