Querétaro, 20 de abril de 2026. — La Comisión Especial de Vigilancia del Congreso del Estado aprobó este lunes, con dos votos a favor y uno en contra, el dictamen del Informe General de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, en el que concluye que el trabajo entregado por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro no cumple con las disposiciones legales aplicables.
La votación dividida marca un reproche formal del Legislativo al órgano técnico encargado de revisar el manejo de los recursos públicos en el estado.
La presidenta de la comisión, Claudia Díaz Gayou, y el diputado Ulises Gómez de la Rosa respaldaron el dictamen; el voto en contra corrió a cargo del legislador Luis Antonio Zapata Guerrero.
En el documento, la comisión señala que la ESFE no atendió de manera completa el requerimiento de información formulado desde el Legislativo, un punto que se vuelve el eje del cuestionamiento.
La postura institucional del órgano fiscalizador no fue incluida en la sesión. Esta Comisión de Vigilancia es la instancia legislativa responsable de auditar el trabajo técnico de la ESFE antes de remitir el dictamen al Pleno.
Durante la lectura del documento, Díaz Gayou enfatizó que el proceso de fiscalización, en los términos en que fue presentado, no satisface los principios rectores que rigen la función fiscalizadora.
Citó como fundamento el artículo 3 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro y el artículo 116, fracción II, sexto párrafo, de la Constitución federal.
En el marco normativo mexicano, esas dos disposiciones establecen los estándares de legalidad, transparencia e imparcialidad exigidos a los órganos de fiscalización superior en las entidades federativas.
El dictamen incluye cuatro solicitudes concretas a la ESFE. La primera pide fortalecer la integración de los informes individuales asegurando el cumplimiento estricto de la normativa aplicable.
La segunda exige garantizar la adecuada documentación de los procesos de fiscalización, incluyendo planeación, ejecución y resultados de auditoría.
La tercera ordena observar las disposiciones en materia de protección de datos personales para evitar la difusión de información confidencial. La cuarta requiere atender de manera oportuna y completa los requerimientos que formule el Legislativo.
Rechazo al Informe General marca tensión entre Legislatura y órgano fiscalizador en Querétaro
El trasfondo político del dictamen no es menor. La ESFE, actualmente encabezada por Francisco Javier Covarrubias Enríquez, inició formalmente el proceso de fiscalización superior 2024 al Poder Ejecutivo estatal en junio de 2025, junto con la Secretaría de la Contraloría.
Ese proceso derivó en el paquete de informes individuales que ahora la Comisión de Vigilancia revisó bloque por bloque. El rechazo al Informe General se produce justo cuando la LXI Legislatura arrastra tensiones con la conducción del Congreso por la reciente reforma judicial y la negociación de la Mesa Directiva.
¿Qué pasa ahora con el dictamen de la Cuenta Pública 2024?
El documento aprobado por la comisión sigue el trámite legislativo que corresponde a este tipo de resoluciones: pasará al Pleno del Congreso para su discusión y votación definitiva. El resultado de ese proceso determinará el estatus final del Informe General de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024 ante el Legislativo estatal.