Querétaro, 22 de enero de 2026.- La Universidad Autónoma de Querétaro inauguró la Incubadora de Negocios de la Facultad de Contaduría y Administración en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, un proyecto enfocado en fortalecer propuestas productivas originadas en el ámbito universitario mediante asesoría especializada.

El espacio permitirá que estudiantes y egresados transformen sus conocimientos en modelos comerciales viables a través de orientación financiera, técnica y legal, informó la institución.

Durante el acto inaugural, la rectora de la UAQ, Silvia Amaya Llano, encabezó el lanzamiento oficial del área de impulso empresarial en Querétaro y subrayó el valor de esta estrategia para potenciar la capacidad intelectual de sus integrantes.

La iniciativa facilita que ideas innovadoras se consoliden como proyectos estructurados con respaldo institucional, explicó la mandataria universitaria.

El titular de Sedesu, Marco del Prete Tercero, destacó que la entidad cuenta con una población joven, con edad promedio de 29 años, y se posiciona como el sexto generador de empleo en el país.

Esta incubadora refuerza el compromiso estatal de impulsar el emprendimiento por medio de apoyos, capacitación y financiamiento, precisó el funcionario.

La iniciativa busca generar impacto positivo en la comunidad académica de Querétaro, al promover la formación de personas emprendedoras con responsabilidad social y visión sostenible.

El programa ofrece acompañamiento integral para que los proyectos universitarios alcancen viabilidad comercial y contribuyan al desarrollo económico regional, señaló la universidad.

El director de la FCA, Omar Bautista Hernández, indicó que esta plataforma de innovación se consolida como instrumento clave para cumplir con la vocación institucional.

El espacio propicia la generación de fuentes de trabajo, fortalece la economía local y fomenta planes de empresa sostenibles, incluyentes y socialmente responsables, aseguró el directivo.