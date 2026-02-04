Querétaro, 4 de febrero de 2026. —La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro fue sede del Coloquio Internacional "Hacia el 109 Aniversario de la Constitución de 1917.
Reflexiones y retos en el nuevo constitucionalismo", evento académico inaugurado por el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, quien llamó a que los cambios a la Carta Magna se realicen mediante consensos entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión.
El evento se realiza en el contexto del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, documento que fue firmado precisamente en Querétaro y que este miércoles 5 de febrero será conmemorado con una ceremonia histórica en el Teatro de la República encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante la inauguración del coloquio, Gudiño Torres expresó su deseo de que el encuentro académico contribuya al conocimiento de la Carta Magna entre los mexicanos.
"Deseo que este Coloquio contribuya a que no sólo los queretanos, sino los mexicanos conozcamos mejor nuestra Constitución y que se perfeccione con un amplio sentido democrático", señaló el funcionario estatal.
Añadió que resulta necesaria una "pronta realidad" de reformas, aunque precisó que deben ser "consensadas y armonizadas con las fuerzas políticas que integran el Congreso de la Unión", rechazando así los cambios unilaterales.
Honores a la bandera en la explanada del Aula Forense
Previo a la ceremonia de inauguración, el secretario de Gobierno participó en los honores a la bandera realizados en la explanada del Aula Forense de la institución universitaria.
Durante el acto protocolario, Gudiño Torres convivió con estudiantes de la Facultad de Derecho y destacó que el aniversario representa una oportunidad para explorar nuevas vetas del conocimiento relacionadas con el espíritu genuino de la Constitución.
Edgar Pérez González, director de la Facultad de Derecho, enfatizó la doble responsabilidad que recae sobre la comunidad universitaria. Por un lado, explicó, existe el compromiso de honrar el legado de los Constituyentes de Querétaro, quienes en 1917 plasmaron por primera vez en el mundo los derechos sociales en un texto constitucional.
Por otro, agregó, resulta fundamental entender que la ley no es estática y debe adaptarse a las necesidades de cada época.
El director universitario recordó que a 109 años del histórico Congreso Constituyente celebrado en Querétaro, el documento sigue siendo la guía que rige a todos los mexicanos y a las instituciones del país.
Pérez González subrayó que la Constitución representa un "organismo vivo" que garantiza democracia, libertad y derechos humanos para todas las personas.