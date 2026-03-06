Querétaro, 6 de marzo de 2026. —Un juez vinculó a proceso a Marco "N", alias "El Pelón", por el delito de daños dolosos calificados tras coordinar la quema de un vehículo en la colonia Santa Rosa Jáuregui, municipio de Querétaro.

El imputado habría instruido a adolescentes para ejecutar el incendio ocurrido el 22 de febrero, y enfrentará prisión preventiva justificada mientras avanza la investigación complementaria, que tendrá un plazo de tres meses.

Los hechos se enmarcan en una jornada en la que se reportaron incendios de vehículos en distintos puntos de la ciudad. Según la Fiscalía General del Estado, los datos de prueba permitieron establecer la probable participación de Marco "N" en una cadena de acciones que incluyó a otro imputado identificado como Jesús "N", alias "Rocha".

De acuerdo con la investigación, ambos instruyeron a un adolescente en la colonia Jurica Pueblo para realizar la quema de vehículos. Posteriormente, "El Pelón" trasladó a dos menores de edad hasta Santa Rosa Jáuregui, donde los adolescentes descendieron, rompieron los cristales de un automóvil y le arrojaron un líquido inflamable que provocó un incendio.

Quema de vehículo en Santa Rosa Jáuregui: imputado facilitó la huida

Durante la acción, Marco "N" permaneció a bordo de otro vehículo para facilitar la huida de los menores, precisó la Fiscalía. Esa dinámica, según los elementos recabados, habría sido planeada el mismo día en que ocurrieron los incendios en diversas zonas del municipio de Querétaro.

Tras la audiencia, la autoridad judicial consideró suficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía para vincular a proceso al imputado. Como medida cautelar se le impuso prisión preventiva justificada, la más severa contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La dependencia informó que las investigaciones continúan para el esclarecimiento total de los hechos y para llevar ante la justicia a todas las personas involucradas en la quema de vehículos en la capital queretana.