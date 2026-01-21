Querétaro, 21 de enero de 2026.- El diputado del Partido Acción Nacional, Mauricio Cárdenas Palacios, expresó su respaldo total al Plan Sinergia por Querétaro durante la presentación encabezada por el fiscal general del estado, Víctor de Jesús Hernández.

El legislador panista consideró la estrategia como un paso firme y responsable para fortalecer la seguridad y la paz social en Querétaro, destacando el compromiso del gobernador Mauricio Kuri con las familias queretanas.

Cárdenas Palacios destacó que Querétaro se distingue a nivel nacional por su calidad de vida y seguridad. El diputado reconoció que este tema prioritario ha sido atendido de manera decidida por el gobernador, cuyo principal compromiso es garantizar que las familias del estado vivan seguras y en paz mediante acciones de coordinación interinstitucional.

El legislador reconoció el trabajo de las instituciones de seguridad del estado, integradas por mujeres y hombres que diariamente laboran para preservar la tranquilidad de las familias.

Cárdenas subrayó que el esfuerzo de estos elementos se refleja en confianza, estabilidad y desarrollo para la entidad, fortaleciendo la prevención del delito en Querétaro mediante operativos coordinados.

Coordinación de tres órdenes de gobierno

El diputado enfatizó que el plan permitirá una coordinación plena entre las instancias de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

La estrategia fortalece la prevención del delito, la capacidad de reacción y la procuración de justicia bajo una visión integral y de largo plazo que beneficia a todos los municipios queretanos.

"El Plan Sinergia también contribuirá a fortalecer la confianza ciudadana, al garantizar la operatividad conjunta entre la Policía Estatal, las corporaciones municipales, la Fiscalía, el Ejército y la Guardia Nacional", señaló el diputado.

Cárdenas explicó que la estrategia opera a través de un marco jurídico sólido que permite combatir con eficacia a los generadores de violencia.

El legislador enfatizó que la seguridad de las y los queretanos no debe estar sujeta a voluntades ni a colores partidistas.

"La paz y la tranquilidad no pueden ser moneda de cambio; por el contrario, deben ser el resultado del trabajo coordinado y responsable para dar resultados a la gente", aseguró Cárdenas Palacios durante su intervención ante el pleno legislativo.

Asimismo, el diputado panista reconoció y agradeció al fiscal general Víctor de Jesús Hernández, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a todas las instancias involucradas por esta iniciativa.

Cárdenas destacó el trabajo constante de las autoridades en seguridad y su compromiso con la justicia en beneficio de la población queretana.

Finalmente, dejó claro que desde el Congreso, el Partido Acción Nacional será un aliado firme de todas las iniciativas que fortalezcan la seguridad, la paz social y el Estado de Derecho.

El legislador refrendó la disposición de su fracción parlamentaria para acompañar las políticas públicas que garanticen la protección de las familias en los 18 municipios del estado.