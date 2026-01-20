Pedro Escobedo, 20 de enero de 2026. — La empresa española Delta Tecnic destinará 200 millones de pesos para expandir su planta en Pedro Escobedo y generar 240 empleos directos e indirectos en el sector automotriz.
El proyecto fortalece la presencia de la compañía en Querétaro y consolida al estado como polo de atracción de inversión extranjera, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero.
La inversión se enfocará en el crecimiento de la planta ubicada en el municipio de Pedro Escobedo, que se dedica a abastecer al sector automotriz con cables para vehículos.
La ampliación permitirá incrementar la capacidad productiva de la empresa española especializada en masterbatches, mezclas concentradas de pigmentos para dar color o propiedades específicas a plásticos y cables, explicó la dependencia estatal.
Inversión y alcance del proyecto
Del Prete Tercero sostuvo un encuentro con el Grupo Invest Industrial para dialogar acerca del proyecto de inversión con Delta Tecnic. En la reunión participaron el CEO Global Polymer Solutions, Marc Farras Gasso, y el COO Global Polymer Solutions, José Iglesias, precisó SEDESU.
"Agradecemos que refrenden su confianza en el estado y en el talento de sus habitantes", aseguró el funcionario estatal. La compañía mantiene operaciones en Querétaro desde hace varios años y esta nueva inversión representa un voto de confianza en el desarrollo económico de la entidad.
Los 240 empleos que se generarán incluyen plazas directas e indirectas vinculadas al sector automotriz, uno de los pilares de la economía queretana. La planta ampliada beneficiará a familias del municipio y de localidades cercanas mediante oportunidades laborales especializadas en manufactura avanzada.