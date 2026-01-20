Delta Tecnic invierte 200 mdp en planta de Pedro Escobedo

La empresa española Delta Tecnic destinará 200 millones de pesos para expandir su planta en Pedro Escobedo y generar 240 empleos directos e indirectos en el sector automotriz.

Marco Antonio Del Prete Tercero, titular de SEDESU, durante reunión con directivos de Delta Tecnic para inversión en Pedro Escobedo

Marco Antonio Del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, durante el encuentro con directivos del Grupo Invest Industrial.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 20, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Pedro Escobedo, 20 de enero de 2026. — La empresa española Delta Tecnic destinará 200 millones de pesos para expandir su planta en Pedro Escobedo y generar 240 empleos directos e indirectos en el sector automotriz.

El proyecto fortalece la presencia de la compañía en Querétaro y consolida al estado como polo de atracción de inversión extranjera, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero.

La inversión se enfocará en el crecimiento de la planta ubicada en el municipio de Pedro Escobedo, que se dedica a abastecer al sector automotriz con cables para vehículos.

La ampliación permitirá incrementar la capacidad productiva de la empresa española especializada en masterbatches, mezclas concentradas de pigmentos para dar color o propiedades específicas a plásticos y cables, explicó la dependencia estatal.

Inversión y alcance del proyecto

Del Prete Tercero sostuvo un encuentro con el Grupo Invest Industrial para dialogar acerca del proyecto de inversión con Delta Tecnic. En la reunión participaron el CEO Global Polymer Solutions, Marc Farras Gasso, y el COO Global Polymer Solutions, José Iglesias, precisó SEDESU.

"Agradecemos que refrenden su confianza en el estado y en el talento de sus habitantes", aseguró el funcionario estatal. La compañía mantiene operaciones en Querétaro desde hace varios años y esta nueva inversión representa un voto de confianza en el desarrollo económico de la entidad.

Los 240 empleos que se generarán incluyen plazas directas e indirectas vinculadas al sector automotriz, uno de los pilares de la economía queretana. La planta ampliada beneficiará a familias del municipio y de localidades cercanas mediante oportunidades laborales especializadas en manufactura avanzada.

gobiernosedesuempresasinversiones

Reciente

Operativo de traslado de criminales mexicanos a Estados Unidos coordinado por Gabinete de Seguridad
Seguridad

Trasladan 37 criminales de alto impacto a EU

El Gabinete de Seguridad trasladó a 37 criminales de alto impacto mediante aeronaves militares a seis ciudades estadounidenses bajo acuerdos de cooperación bilateral

Infraestructura de riego tecnificado en distrito agrícola de Aguascalientes
México

Distrito de Riego 001 Pabellón será el primero tecnificado en México

Conagua invertirá 452 millones de pesos para beneficiar a mil 780 productores y recuperar 9 millones de metros cúbicos de agua para consumo humano.

Mapa de sistemas meteorológicos en México mostrando frente frío que afecta Querétaro e Hidalgo.
San Juan del Río

Ambiente frío y bancos de niebla en Querétaro e Hidalgo

Conagua prevé temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados con heladas en zonas altas de ambas entidades durante las próximas 24 horas.

Gobernador Mauricio Kuri González durante encuentro diplomático con Isabel Díaz Ayuso en Madrid, España
Editorial

Kuri sostiene encuentro con presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso

El gobernador dialogó con la mandataria española sobre vínculos económicos, turísticos y la nueva ruta aérea Querétaro-Madrid que conecta ambas regiones.