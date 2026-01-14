Mujer salva la vida tras aparatoso accidente en autopista México-Querétaro

Una conductora perdió el control de su vehículo en el kilómetro 182 y chocó contra el muro de contención, resultando ilesa tras el impacto que dejó daños materiales considerables.

Accidente vehicular en autopista México-Querétaro kilómetro 182 en Pedro Escobedo Querétaro con atención de emergencias.

Accidente vehicular en autopista México-Querétaro kilómetro 182 en Pedro Escobedo Querétaro con atención de emergencias.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 14, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Pedro Escobedo, Querétaro, 14 de enero de 2026. — Una conductora de aproximadamente 30 años salvó la vida tras perder el control de su vehículo y estrellarse contra el muro de contención de la Autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 182 en Pedro Escobedo.

El accidente ocurrió durante la mañana de este martes en el carril con dirección a la Ciudad de México, donde la unidad dio varios giros antes de impactarse contra la estructura de protección vial, informó Protección Civil del municipio de Pedro Escobedo.

\u200bAccidente vehicular en autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro kil\u00f3metro 182 en Pedro Escobedo Quer\u00e9taro con atenci\u00f3n de emergencias. Vehículo accidentado en autopista México-Querétaro. La conductora resultó ilesa tras perder el control en el km 182 en Pedro Escobedo. rotativo.com.mx

La mujer presentó únicamente contusiones menores en el área del cuello como consecuencia de los múltiples impactos del automóvil contra el muro de concreto.

De acuerdo con los primeros reportes de los servicios de emergencia, la conductora circulaba sobre uno de los carriles centrales cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo.

El automóvil comenzó a girar de manera descontrolada sobre la carpeta asfáltica antes de rebotar contra la estructura de protección lateral de la autopista federal.

El impacto provocó daños materiales significativos en la unidad, aunque las medidas de seguridad del vehículo y del camino evitaron consecuencias más graves para la conductora.

\u200bAccidente vehicular en autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro kil\u00f3metro 182 en Pedro Escobedo Quer\u00e9taro con atenci\u00f3n de emergencias. Cuerpos de emergencia atienden el percance en la vía federal México-Querétaro. Guardia Nacional y Protección Civil aseguraron la zona del accidente. rotativo.com.mx

Elementos de Protección Civil del municipio de Pedro Escobedo fueron los primeros en arribar al lugar del percance tras recibir el reporte vía telefónica.

Posteriormente se sumaron al operativo unidades de la Policía Municipal y efectivos de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área para brindar atención médica preliminar a la afectada y coordinar las maniobras de auxilio.

La conductora fue valorada en el sitio por paramédicos, quienes descartaron lesiones de gravedad y determinaron que no requería traslado a un centro hospitalario.

Las autoridades federales iniciaron los protocolos correspondientes para el levantamiento del peritaje y determinar las circunstancias exactas que provocaron la pérdida de control del vehículo.

Accidente vehicular en autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro kil\u00f3metro 182 en Pedro Escobedo Quer\u00e9taro con atenci\u00f3n de emergencias El accidente generó demoras menores en el tráfico vehicular de la autopista mientras se retiraba la unidad siniestrada y se restablecía la circulación. rotativo.com.mx

El tránsito vehicular sobre la Autopista México-Querétaro presentó demoras menores durante aproximadamente 40 minutos, tiempo en el que los cuerpos de emergencia realizaron las labores de retiro de la unidad siniestrada y limpieza de la zona. La circulación fue restablecida completamente una vez concluidas las diligencias ministeriales.

Las autoridades de Protección Civil <span style="color:red">recomiendan a los conductores</span>🔗 mantener la distancia de seguridad y respetar los límites de velocidad en las autopistas federales, especialmente durante las primeras horas del día cuando las condiciones climáticas pueden afectar la visibilidad y adherencia de los neumáticos sobre el pavimento.

sucesosseguridadmovilidadaccidente

Reciente

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, durante conferencia sobre proyectos de desarrollo urbano y reordenamiento territorial.
San Juan del Río

Libramiento de 95 km conectará San Juan del Río con Aeropuerto de Querétaro

La obra vial beneficiará a más de 25 comunidades y reducirá tiempos de traslado con conexión directa al Aeropuerto Internacional de Querétaro mediante carreteras 57, 200 y 100.

Construcción de Unidad Deportiva UAQ Campus Aeropuerto en Querétaro con inversión de 25 millones de pesos.
Querétaro capital

Querétaro construye unidad deportiva UAQ con inversión de 25 mdp

La obra en Campus Aeropuerto presenta 47% de avance y contempla canchas de flag fútbol, fútbol 7 y pádel con apertura prevista para febrero de 2026.

Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Querétaro donde se aprobaron convenios de hermanamiento con ciudades de Estados Unidos.
Editorial

Querétaro aprueba hermanamiento con tres ciudades de Estados Unidos

El Ayuntamiento aprobó convenios con Orange, Holland y Bakersfield que fortalecerán la cooperación en seguridad y desarrollo institucional del municipio.

Portal web de SEDEQ donde padres de familia pueden consultar el listado de escuelas con RVOE en Querétaro.
Querétaro capital

¡Cuidado! Verifica que la escuela privada tenga RVOE en Querétaro

SEDEQ alerta a padres de familia: sin este documento oficial tus hijos no podrán obtener título profesional ni certificados.