Pedro Escobedo, Querétaro, 14 de enero de 2026. — Una conductora de aproximadamente 30 años salvó la vida tras perder el control de su vehículo y estrellarse contra el muro de contención de la Autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 182 en Pedro Escobedo.

El accidente ocurrió durante la mañana de este martes en el carril con dirección a la Ciudad de México, donde la unidad dio varios giros antes de impactarse contra la estructura de protección vial, informó Protección Civil del municipio de Pedro Escobedo.

Vehículo accidentado en autopista México-Querétaro. La conductora resultó ilesa tras perder el control en el km 182 en Pedro Escobedo. rotativo.com.mx

La mujer presentó únicamente contusiones menores en el área del cuello como consecuencia de los múltiples impactos del automóvil contra el muro de concreto.

De acuerdo con los primeros reportes de los servicios de emergencia, la conductora circulaba sobre uno de los carriles centrales cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo.

El automóvil comenzó a girar de manera descontrolada sobre la carpeta asfáltica antes de rebotar contra la estructura de protección lateral de la autopista federal.

El impacto provocó daños materiales significativos en la unidad, aunque las medidas de seguridad del vehículo y del camino evitaron consecuencias más graves para la conductora.

Cuerpos de emergencia atienden el percance en la vía federal México-Querétaro. Guardia Nacional y Protección Civil aseguraron la zona del accidente. rotativo.com.mx

Elementos de Protección Civil del municipio de Pedro Escobedo fueron los primeros en arribar al lugar del percance tras recibir el reporte vía telefónica.

Posteriormente se sumaron al operativo unidades de la Policía Municipal y efectivos de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área para brindar atención médica preliminar a la afectada y coordinar las maniobras de auxilio.

La conductora fue valorada en el sitio por paramédicos, quienes descartaron lesiones de gravedad y determinaron que no requería traslado a un centro hospitalario.

Las autoridades federales iniciaron los protocolos correspondientes para el levantamiento del peritaje y determinar las circunstancias exactas que provocaron la pérdida de control del vehículo.

El accidente generó demoras menores en el tráfico vehicular de la autopista mientras se retiraba la unidad siniestrada y se restablecía la circulación. rotativo.com.mx

El tránsito vehicular sobre la Autopista México-Querétaro presentó demoras menores durante aproximadamente 40 minutos, tiempo en el que los cuerpos de emergencia realizaron las labores de retiro de la unidad siniestrada y limpieza de la zona. La circulación fue restablecida completamente una vez concluidas las diligencias ministeriales.

Las autoridades de Protección Civil <span style="color:red">recomiendan a los conductores</span>🔗 mantener la distancia de seguridad y respetar los límites de velocidad en las autopistas federales, especialmente durante las primeras horas del día cuando las condiciones climáticas pueden afectar la visibilidad y adherencia de los neumáticos sobre el pavimento.