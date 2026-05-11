Kuri confirma reunión federal por tren México-Querétaro esta semana

Querétaro, 11 de mayo de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González sostendrá esta semana una reunión virtual con el secretario de Infraestructura del Gobierno de México para revisar el avance del tren México-Querétaro en los tres frentes que tocan a la entidad: la estación Querétaro Central en la colonia Los Héroes de El Marqués, las obras en San Juan del Río y la intervención en el centro de la capital queretana.

El encuentro se sumará a la conversación que el mandatario sostuvo con el titular federal la semana pasada.

La intervención en Querétaro se concentra ahora en Corregidora y "va en tiempo", afirmó el gobernador en conferencia de prensa en San Juan del Río.

Las obras a las que se refiere arrancaron el 26 de enero en Corregidora Norte y mantienen un calendario federal que contempla concluir el frente de El Cerrito antes de junio, fecha tras la cual las intervenciones de mayor magnitud se trasladarán al bulevar Bernardo Quintana.

Sobre esa siguiente etapa, Kuri adelantó datos que atribuyó a sus interlocutores federales y municipales.

La obra en Bernardo Quintana "sería nada más en las noches" y se extendería por aproximadamente mes y medio, "es lo que me comentan", precisó el gobernador con esa cadena de atribución.

La versión coincide en la lógica con lo expuesto por el alcalde de la capital la semana pasada, cuando el edil aclaró que los trabajos del fin de semana sobre Bernardo Quintana correspondieron únicamente a estudios de mecánica de suelos en horario nocturno y no al arranque de la intervención principal.

La obra mayor en esa vialidad contempla la ampliación del puente vehicular como parte de la adecuación para el paso del proyecto ferroviario federal.

Tren México-Querétaro: obra complementaria, también en la mesa

El gobernador anticipó que la reunión virtual abordará la obra complementaria que requiere el proyecto ferroviario en territorio queretano, paralela a la conversación sobre la 57.

El tren de pasajeros, ejecutado por el Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles de la Sedena con inversión de 144 mil millones de pesos, contempla seis estaciones a lo largo de 226 kilómetros de vía doble, dos de ellas en la zona metropolitana queretana según la traza confirmada por la ARTF y la Sedatu.

¿Cuándo arrancan las obras en Bernardo Quintana?

La intervención mayor inicia una vez concluidos los trabajos en El Cerrito, conforme al calendario federal. Kuri no precisó la fecha de arranque, pero ratificó los plazos que le fueron comunicados sobre el horario y la duración estimada del frente.