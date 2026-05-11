Kuri confirma reunión federal por tren México-Querétaro esta semana

El gobernador atribuye a la federación que la intervención en Bernardo Quintana operaría solo en horario nocturno durante mes y medio.

Mauricio Kuri González durante conferencia donde abordó el avance del tren México-Querétaro y las obras en Bernardo Quintana

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante conferencia de prensa donde adelantó la reunión virtual con la SICT por el tren México-Querétaro.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 11 de mayo de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González sostendrá esta semana una reunión virtual con el secretario de Infraestructura del Gobierno de México para revisar el avance del tren México-Querétaro en los tres frentes que tocan a la entidad: la estación Querétaro Central en la colonia Los Héroes de El Marqués, las obras en San Juan del Río y la intervención en el centro de la capital queretana.

El encuentro se sumará a la conversación que el mandatario sostuvo con el titular federal la semana pasada.

La intervención en Querétaro se concentra ahora en Corregidora y "va en tiempo", afirmó el gobernador en conferencia de prensa en San Juan del Río.

Las obras a las que se refiere arrancaron el 26 de enero en Corregidora Norte y mantienen un calendario federal que contempla concluir el frente de El Cerrito antes de junio, fecha tras la cual las intervenciones de mayor magnitud se trasladarán al bulevar Bernardo Quintana.

Sobre esa siguiente etapa, Kuri adelantó datos que atribuyó a sus interlocutores federales y municipales.

La obra en Bernardo Quintana "sería nada más en las noches" y se extendería por aproximadamente mes y medio, "es lo que me comentan", precisó el gobernador con esa cadena de atribución.

La versión coincide en la lógica con lo expuesto por el alcalde de la capital la semana pasada, cuando el edil aclaró que los trabajos del fin de semana sobre Bernardo Quintana correspondieron únicamente a estudios de mecánica de suelos en horario nocturno y no al arranque de la intervención principal.

La obra mayor en esa vialidad contempla la ampliación del puente vehicular como parte de la adecuación para el paso del proyecto ferroviario federal.

Tren México-Querétaro: obra complementaria, también en la mesa

El gobernador anticipó que la reunión virtual abordará la obra complementaria que requiere el proyecto ferroviario en territorio queretano, paralela a la conversación sobre la 57.

El tren de pasajeros, ejecutado por el Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles de la Sedena con inversión de 144 mil millones de pesos, contempla seis estaciones a lo largo de 226 kilómetros de vía doble, dos de ellas en la zona metropolitana queretana según la traza confirmada por la ARTF y la Sedatu.

¿Cuándo arrancan las obras en Bernardo Quintana?

La intervención mayor inicia una vez concluidos los trabajos en El Cerrito, conforme al calendario federal. Kuri no precisó la fecha de arranque, pero ratificó los plazos que le fueron comunicados sobre el horario y la duración estimada del frente.

gobiernomauricio kuriobras publicasqueretaro

Reciente

V de BTS, Kim Tae-hyung, recorre el Estadio GNP Seguros durante el primer concierto de la gira ARIRANG en CDMX
Música

V de BTS paga banderilla que comió en GNP

Kim Tae-hyung envió a su equipo a liquidar el antojito de 40 a 70 pesos; las vendedoras no aceptaron el cobro.

Omar García Harfuch anuncia detención del líder del Cártel del Noroeste en Nuevo León con 7 tigres asegurados
Seguridad

Detenido líder de célula del Cártel del Noroeste

Cuatro cateos en Nuevo León dejan al líder de la célula detenido; siete tigres y armas aseguradas.

Christian Nodal muestra el cuarto de Inti en su casa de Houston decorado por Ángela Aguilar
Espectáculos

Nodal presume cuarto de Inti en Houston

Cantante muestra habitación que Ángela Aguilar diseñó para Inti; usuarios aseguran que antes era el cuarto del perro.

Sergio Checo Pérez al volante del Cadillac MAC-26 durante el Gran Premio de Miami 2026 de Fórmula 1
Deportes

Checo Pérez rumbo a Imola con Cadillac

El tapatío terminó 16° en Miami con un paquete de nueve mejoras; Cadillac no ha precisado cuándo llegará la próxima actualización aerodinámica.