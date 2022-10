México, octubre (SEMlac).- La renuncia de Tatiana Clouthier Carrillo, el pasado 6 de octubre, fue una decisión que puede estar relacionada con la militarización de la Guardia Nacional, según dijo su hermano Manuel Clouthier Carrillo, tras insistir en que se trata de “mi opinión”.



Destacada, inteligente y serena, la ahora exsecretaria renuncia en medio de la controversia sobre energía con Estados Unidos, aún sin resolver; en un año de economía difícil y de muchos compromisos de comercio, tras el crecimiento de la inflación y a pocos días de la presentación de Plan Contra la Inflación y la Carestía (Pacic).



Deja entre líneas sus motivos, al señalar: “Uno debe saber cuándo retirarse”. Y cuando al leer su renuncia se le vio alterada, con las palabras agolpadas en la garganta. Salió y caminó muy rápido frente a Palacio Nacional, en medio de una nube de reporteras y reporteros.



Se trata de la renuncia de mujeres y funcionarias de alto nivel número 17 y la cuarta secretaria de estado que abandona el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador en los 45 meses de su gobierno.



Apenas hace 13 meses renunció a la Secretaría de Gobernación, ministra en retiro, hoy senadora de la República, Olga Sánchez Cordero.

Hasta ahora han sucedido 39 cambios y renuncias en el gabinete y este es el segundo en la Secretaría de Economía, donde estuvo antes como titular la economista Graciela Márquez Colín.



Tatiana Clouthier Carrillo, en su carta de renuncia, leída en trasmisión nacional, expresó que se trata sólo de motivos personales, pero su hermano afirmó en un Twitter que, en su opinión, es por el debate de la Guardia Nacional.



A finales de diciembre de 2018, cuando era vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Tatiana Clouthier Carrillo cuestionó la Guardia Nacional, cuando apenas el Presidente buscaba crearla.



Entonces aseguró que para el futuro de sus hijos y de su familia no quería a los militares con el control total del país.



Se supo que, en una reunión privada de las y los diputados de Morena, con Pedro Miguel Arce, asesor de la Presidencia en la elaboración del Plan Nacional de Paz y Seguridad, Clouthier Carrillo cuestionó al funcionario y a sus colegas si aprobarían la Guardia si el presidente fuera Felipe Calderón Hinojosa, José Antonio Meade o Ricardo Anaya.



“Cuando estamos hablando de una seguridad en términos de lo que es el país para mi futuro, para mis hijos, para mi familia, yo no quiero a los militares con el control total de este país”.



“Me dice alguien: ‘es que es mando civil porque lo tiene el Presidente’; sí, pero la pregunta es: ¿si el presidente fuera Felipe Calderón, (José Antonio) Meade o (Ricardo) Anaya, ¿aprobaríamos esta ley? Esa es la ley que tenemos que aprobar: la ley en que no importa qué Presidente esté al frente, que estaríamos dando la totalidad del mando, porque depende de que está bien hecha la ley y tiene sus contrapesos para quien esté al frente”, dijo contundente, en 2018, Tatiana Clouthier.



El anuncio y la despedida

Al conocerse la noticia, a la ahora ex secretaria de Economía -que suplió en su momento a Graciela Márquez-, se la vio muy emocionada y al despedirse del Presidente, este evitó su abrazo.



Durante la conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador indicó que la decisión de la ex funcionaria le fue expresada a través de una carta fechada el 26 de septiembre e indicó que, a pesar de que se le pidió mantenerse, ella sostuvo su convicción de retirarse.



El Presidente dijo: “Respetamos su decisión, insistimos que se quedara, pero es una mujer con convicciones, con criterio y ha tomado esta decisión de dejar la Secretaría de Economía. Quisimos hacerlo aquí para agradecerle mucho por su contribución, por su apoyo no puede salir por la puerta de atrás, nos ha apoyado y repito vamos a sentir su ausencia, pero como lo hemos platicado ella va a continuar siempre con sus convicciones”.



De inmediato, Tatiana Clouthier dio lectura a la carta que entregó al Primer Mandatario para evitar, explicó, especulaciones, Con voz entrecortada afirmó que por ahora pasará a la porra, ello semejando a un juego de béisbol.



“Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada, me paso a la porra desde donde seguiré con ánimo al equipo o como decimos desde el espacio común, a ser una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite dejar de involucrarnos en el quehacer del país, quisiera decir mucho más sin embargo lo único que sale de mi boca y mi corazón, gracias una ocasión más por enseñarme a apreciar la diferencia como espacio de respeto, de diálogo, de crecimiento y por dejarme poner mis capacidades al servicio de la patria y sobre todo por mostrarme que, cuando de servir se trata, no hay cansancio o enfermedad o barrera que no se pueda superar”.



Antes de salir del Salón de Tesorería, para despedirse del Ejecutivo Federal lo abrazó, sin embargo, llamó la atención que en respuesta este sólo aplaudió por lo que fue cuestionado si existió alguna diferencia con la ex funcionaria, insistió, los motivos fueron personales por parte de Clouthier.



“Personal, lo que vamos a hacer es difundir la carta, pero Tatiana ya lo dije es una mujer con principios y correcta y con criterio, si fuesen otras razones lo hubiese manifestado… van a inventar todo …”



– ¿No está usted enojado con ella?

– “No, no, yo no me enojo”.



E inmediatamente colocó el texto “La camisa del hombre feliz”, de León Tolstoi. Mientras tanto al abandonar Palacio Nacional, Tatiana Clouthier Carrillo negó que su decisión haya sido abrupta y dejó claro que ya no trabaja en el Gobierno Federal.



“No hay nada abrupto, tiene la fecha desde el 26 de septiembre, ahí lo dije claramente, ya dije lo que había que decir… ya no trabajo en el gobierno”.



Dentro de Palacio, López Obrador no respondió a los cuestionamientos a voz alzada, de si la renuncia de Clouthier Carrillo fue por diferencia por el tema de la Guardia Nacional, el plan anti inflacionario o las consultas en materia de energía en el marco del T-MEC.



Opuesta a la militarización

Manuel Clouthier publicó en Twitter que no ha hablado con su hermana, pero que el tema de la Guardia Nacional pudo pesar en su decisión.

Publicó que la renuncia de la funcionaria a la secretaría de Economía pudo deberse a la decisión de mantener al Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028 y el de controlar a la Guardia Nacional.



Funcionarias de alto nivel tuvieron diferencias con el Presidente

Hasta diciembre de 2021, 16 mujeres del gabinete de Andrés Manuel López Obrador renunciaron a sus cargos de alto nivel. Una cada dos meses si se hiciera el promedio.



La última renuncia fue la de Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación, en agosto de 2021, hace 13 meses. En abril 9 de 2021 renunció la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la investigadora y científica Blanca Jiménez Cisneros. El 18 de enero, de 2021, renunció la encargada de vacunación en México, Miriam Veras Godoy, su renuncia al cargo se dio en medio del arranque de la inoculación contra la covid-19 en el país. La doctora Veras Godoy arguyó razones meramente personales, era directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA).



Una de las más sonadas renuncias fue la de la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Elena Federica Bárcena Coqui, una diplomática de 43 años de carrera; con una experiencia en múltiples materias, anunció que su carrera de 43 años terminará en unos meses.



Al igual que otras funcionarias, Bárcena Coqui se retiró de la 4T luego de diferendos de fondo con el estilo de gobierno, la falta de recursos o la desatención a cuestiones sustantivas de sus encargos.



El 19 de junio de 2020, en cuestión de horas, tres mujeres presentaron su renuncia al Poder Ejecutivo federal. Ellas fueron Mónica Maccise, quien era titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred); Asa Cristina Laurell, subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud y destacada conocedora de la salud en el trabajo, y Mara Gómez Pérez, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav), por seis meses descabezada.



En 2019 renunció Josefa González Blanco, quien dejó la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) el 25 de mayo, luego de las críticas que recibió por haber pedido que un vuelo la esperara para que pudiera abordar.



El 27 de junio, dimitió Candelaria Ochoa Ávalos como titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), centro de la administración de 21 Alertas de Violencia de Género Contra las Mujeres.



También en esta lista de mujeres que renunciaron a la 4T figura la comunicóloga Martha Cabrera, quien fungió como directora de Comunicación Social de la Secretaría de Salud Federal.



Otras renuncias de mujeres destacadas fueron de la Subsecretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury; de la Tesorería de la Federación, Galia Borja Gómez; de la secretaría de Educación -por motivos electorales- Delfina Gómez Álvarez.



La revista Forbes habla de más de 37 renuncias en 45 meses de gobierno. Señala que no sólo mujeres han renunciado a sus cargos por no estar de acuerdo en la forma de gobernar del Presidente; también hombres como Carlos Urzúa Macías, un economista y académico de renombre que fue titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien siempre se opuso a las medidas de austeridad que impuso el Presidente.



En su carta de renuncia, Urzúa Macías le dijo al Presidente “discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los efectos que esta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco”.



Otro que le presentó su renuncia al Presidente fue Tonatiuh Guillén López, director del Instituto Nacional de Migración; y Germán Martínez Cazares, al Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss).



Otros nombres son Felipe de Jesús Muñoz y Omar García Harfuch a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales y de la Agencia de Investigación Criminal; Guillermo García Alcocer a la Comisión Reguladora de Energía; y Jaime Rochín del Rincón a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.



En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) renunció Javier Jiménez Espriú, mientras que, en las últimas horas, renunció a la Semarnat el investigador Víctor Manuel Toledo. La renuncia de este hombre se da unas semanas después de haberse filtrado un audio en el que critica a la 4T, ahí se escuchan las pugnas internas que existen al interior del gabinete de AMLO.



“Porque efectivamente, la 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos no existe, por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresa concretamente en luchas de poder al interior del gabinete que yo lo he notado en varias líneas, les pongo varios ejemplos, la secretaría de Desarrollo Rural, la Sader, encabezada por Víctor Villalobos está dirigida a los agronegocios, tratan de imponer; Alfonso Romo, quien ha adquirido una enorme centralidad y poder dentro del gobierno es el operador principal para bloquear todo lo que hay en la línea ambiental, de la agroecología, todo el tiempo”.



En el siguiente link se puede escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=9q-LkxrcK1I



El 31 de agosto de 2020 renunciaron los visitadores primero y sexto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Martínez y Edgar Sánchez tras advertir que esa comisión podría cambiar su giro institucional, y perder su autonomía por presiones del partido del Presidente de la República.



A las renuncias hay que añadirle que en esta “política de austeridad”, por decreto presidencial desaparecerán 10 subsecretarías, bajo el argumento de reducir gastos; sin embargo, siguen diversos cargos que también prometió que se cancelarían, como son las direcciones adjuntas, aunque cabe señalar que estas no tienen esos nombres por eso nunca aparecerán en los directorios y tampoco serán materia a discutir en las áreas de transparencia.



Y aunque más de una vez el Presidente de este país ha dicho que ya son otros tiempos, que ya se acabó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) -donde, por cierto, tiene su origen- todas estas personas en su mayoría, sino es que todas, renunciaron porque de una u otra forma le dijeron en qué no estaban de acuerdo con él.



Tatiana Clouthier Carrillo es licenciada en Lengua Inglesa por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm); maestra en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León, diplomada en Cultura de la Legalidad por The George Washington University, en Gobernanza por Harvard University y en Perspectivas Económicas y Políticas para México por Harvard University.



De su camino profesional: Traductora y socia de la compañía de traducciones Expressa; socia en empresa inmobiliaria; directora de Asentamientos Humanos de San Pedro Garza García, Nuevo León (tres años); directora de Turismo, Educación y Deportes de San Pedro Garza García, Nuevo León (tres años); asistente en la Secretaría de Servicios Primarios de San Pedro Garza García, Nuevo León (año y medio); coordinadora de educación media superior y servicio social en la Secretaría de Educación de Nuevo León (dos años); delegada en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable en Sudáfrica.



Ha sido docente en diversas instituciones (por más de 20 años); participó en el Foro Nacional de Fomento Económico; directora de la Preparatoria de la Universidad Metropolitana de Monterrey (ocho años); candidata a la presidencia municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, por la vía ciudadana.



Fue diputada federal en la LIX Legislatura; coordinadora nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador y diputada federal y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura.



Activista ciudadana: Participó en el Grupo San Ángel (1994); organizadora de la Marcha Mundial de Mujeres 2000, capítulo Nuevo León; fundadora de la asociación civil “Evolución Mexicana” (2010); conferencista en varios institutos internacionales con temas diversos en Viña del Mar, Universidad de Berkeley en California y la London School of Economics en Reino Unido (2018); columnista de los periódicos El Porvenir, El Financiero, Noroeste, Milenio y en Horizonte.



Es autora de los libros “Curul 206, Una visión del Congreso”, “Maquío, mi padre”, “Juntos hicimos historia”, coautora del libro “Parejas” y “Crónicas de un fraude anunciado”.