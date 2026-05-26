Caen dos con metanfetamina y llaves alteradas en San Juan del Río

Uno de los detenidos arrastra carpetas por robo a casa habitación y portación de armas prohibidas.

Patrulla de la SSPM de San Juan del Río en operativo nocturno en colonia de la zona norte

Francisco "N." y Heriberto "N." fueron detenidos por elementos de la SSPM en la colonia San Cayetano

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 26 de mayo de 2026. --- Francisco "N.", de 21 años, y Heriberto "N.", de 28, fueron detenidos en la colonia San Cayetano con siete bolsas tipo ziploc que contenían una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina y un juego de ocho llaves de automóvil con alteraciones.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) los sorprendieron consumiendo sustancias tóxicas en la vía pública y, tras una inspección preventiva, localizaron las dosis y las herramientas utilizadas comúnmente para abrir vehículos sin las llaves originales.

Uno de los dos masculinos figura en carpetas previas por robo a casa habitación, robo equiparado de vehículo, narcomenudeo y portación de armas prohibidas, de acuerdo con la información de la corporación policial municipal.

La SSPM no precisó cuántas de esas investigaciones se encuentran activas ni en qué etapa procesal se hallan al momento de esta nueva detención.

Junto a las dosis y al juego de ocho llaves de distintas marcas, los oficiales aseguraron una llave Allen modificada con mango en color negro y rojo.

Patrulla de la SSPM de San Juan del R\u00edo en operativo nocturno en colonia de la zona norte Uno de los detenidos acumula carpetas previas por robo a casa habitación, robo equiparado de vehículo y portación de armas prohibidas

Ese tipo de herramienta, junto con llaves limadas o adaptadas, es uno de los instrumentos más documentados por la Fiscalía estatal en operativos contra robo de vehículo en la región sur del estado.

Cargos por narcomenudeo y delitos contra la seguridad pública

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado con sede en San Juan del Río por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y por delitos contra la seguridad pública. Será el Ministerio Público el que determine, en las próximas horas, si los imputa por ambos cargos de manera simultánea y si solicita vinculación a proceso ante un juez de control.

La corporación municipal no detalló si el hallazgo de las llaves alteradas derivará en una carpeta de investigación adicional por tentativa de robo de vehículo, figura que en Querétaro se persigue de manera autónoma cuando hay instrumentos idóneos asegurados.

¿Qué sigue para los dos detenidos?

La autoridad cuenta con un plazo de 48 horas para definir su situación jurídica. En ese lapso, la Fiscalía debe acreditar ante un juez la flagrancia de la detención, la cadena de custodia de las siete dosis y el peritaje químico que confirme si la sustancia granulada es efectivamente metanfetamina.

seguridadcriminalidadsucesosfiscalia

Reciente

Emily Atack actriz británica habla de sepsis postparto en entrevista con Grazia magazine
Espectáculos

Emily Atack: sepsis tras parto y críticas

La actriz de Rivals confesó a Grazia que estuvo "muy enferma" tras el nacimiento de Barney en 2024.

Diputados del PAN en la LXI Legislatura de Querétaro en sesión del Congreso del estado
Legislatura

PAN respalda veto de Kuri a identidad de género

Diputados panistas afirman que la protección de la niñez queretana debe estar por encima de cualquier agenda ideológica.

Felifer Macías Olvera, alcalde de Querétaro capital, en sesión de Cabildo donde se aprobó el predio para centro de autismo
Querétaro

Felifer adquiere predio para tres obras

El alcalde de Querétaro definió como prioridad el Centro Integral para Personas Autistas en Boulevard de la Nación.

Camioneta asegurada por autoridades en Querétaro tras investigación de robo
Querétaro

"El Wuicho" sentenciado por robo de camioneta

Cámaras de seguridad y confronta con ficha criminógena permitieron a la Fiscalía identificar al responsable.