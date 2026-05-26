San Juan del Río, 26 de mayo de 2026. --- Francisco "N.", de 21 años, y Heriberto "N.", de 28, fueron detenidos en la colonia San Cayetano con siete bolsas tipo ziploc que contenían una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina y un juego de ocho llaves de automóvil con alteraciones.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) los sorprendieron consumiendo sustancias tóxicas en la vía pública y, tras una inspección preventiva, localizaron las dosis y las herramientas utilizadas comúnmente para abrir vehículos sin las llaves originales.
Uno de los dos masculinos figura en carpetas previas por robo a casa habitación, robo equiparado de vehículo, narcomenudeo y portación de armas prohibidas, de acuerdo con la información de la corporación policial municipal.
La SSPM no precisó cuántas de esas investigaciones se encuentran activas ni en qué etapa procesal se hallan al momento de esta nueva detención.
Junto a las dosis y al juego de ocho llaves de distintas marcas, los oficiales aseguraron una llave Allen modificada con mango en color negro y rojo.
Uno de los detenidos acumula carpetas previas por robo a casa habitación, robo equiparado de vehículo y portación de armas prohibidasEse tipo de herramienta, junto con llaves limadas o adaptadas, es uno de los instrumentos más documentados por la Fiscalía estatal en operativos contra robo de vehículo en la región sur del estado.
Cargos por narcomenudeo y delitos contra la seguridad pública
Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado con sede en San Juan del Río por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y por delitos contra la seguridad pública. Será el Ministerio Público el que determine, en las próximas horas, si los imputa por ambos cargos de manera simultánea y si solicita vinculación a proceso ante un juez de control.
La corporación municipal no detalló si el hallazgo de las llaves alteradas derivará en una carpeta de investigación adicional por tentativa de robo de vehículo, figura que en Querétaro se persigue de manera autónoma cuando hay instrumentos idóneos asegurados.
¿Qué sigue para los dos detenidos?
La autoridad cuenta con un plazo de 48 horas para definir su situación jurídica. En ese lapso, la Fiscalía debe acreditar ante un juez la flagrancia de la detención, la cadena de custodia de las siete dosis y el peritaje químico que confirme si la sustancia granulada es efectivamente metanfetamina.