Sinuhé Piedragil exige a Kuri publicar Ley de Identidad

Querétaro, 26 de mayo de 2026. --- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro, Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, respondió al veto anunciado el 25 de mayo por el gobernador Mauricio Kuri González contra la Ley de Identidad de Género y le pidió rectificar y publicar la reforma en el periódico oficial La Sombra de Arteaga.

El morenista sostuvo que la decisión del Ejecutivo se apoya en argumentos que no corresponden al texto aprobado por el Pleno y desconoce los criterios reiterados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La reforma al Código Civil del Estado fue avalada por la LXI Legislatura el pasado 30 de abril con 14 votos a favor. Establece un procedimiento administrativo ante el Registro Civil para que cualquier persona mexicana mayor de 18 años obtenga una nueva acta de nacimiento que reconozca su identidad de género autopercibida, sin requisitos médicos, hormonales, quirúrgicos ni periciales.

Piedragil Ortiz desmontó en cuatro puntos los argumentos del gobernador. El primero apunta directamente a la afirmación central del mensaje de Kuri: la ley no contempla a niñas, niños ni adolescentes.

"El dictamen aprobado es claro y expreso: solo aplica a personas mexicanas mayores de 18 años. No hay ninguna disposición que permita o facilite trámites para niñas, niños o adolescentes", expuso el diputado.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro añadió que afirmar lo contrario es inexacto y genera confusión innecesaria. Defendió que la protección de la infancia es un principio irrenunciable de la Legislatura y está blindada en el propio texto de la reforma.

Piedragil invoca jurisprudencia de la SCJN para defender la reforma

El segundo argumento del legislador apela a la jurisprudencia vinculante de la Suprema Corte. Recordó que la identidad de género autopercibida forma parte del libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y el derecho a la identidad personal, y que la propia Corte ha establecido que los procedimientos deben ser administrativos, accesibles, sencillos, confidenciales y sin requisitos médicos, hormonales o quirúrgicos discriminatorios.

"No inventamos derechos: los estamos garantizando de manera responsable y con los límites que la propia mayoría del Pleno consideró pertinentes", sostuvo Piedragil. Subrayó que la reforma se alinea con los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas resoluciones son de cumplimiento obligatorio para México.

Sobre el riesgo de "ocultamiento" o "doble identidad" planteado por el Ejecutivo, el morenista sostuvo que el procedimiento administrativo genera una nueva acta que respeta la identidad de la persona pero mantiene las reservas y mecanismos necesarios para obligaciones previas, filiaciones y seguridad jurídica de terceros.

Acusó que argumentar riesgos genéricos sin reconocer las salvaguardas que la propia ley incorpora "es desconocer tanto el texto aprobado como los precedentes judiciales".

¿Qué pasa si Kuri no publica la ley?

Piedragil reiteró que la fecha límite para que el Ejecutivo envíe observaciones al Congreso local es el 3 de junio. Si en ese plazo no hay respuesta formal o el gobernador no publica la reforma, el procedimiento legislativo abre la posibilidad de que la Mesa Directiva ordene su publicación en los dos periódicos de mayor circulación local, como ya ocurrió con el matrimonio igualitario en sexenios anteriores.

El propio Piedragil ya había manifestado a inicios de mayo que existe disposición del Legislativo para activar esa vía.

El legislador cerró su posicionamiento con una advertencia al titular del Ejecutivo: "Ejercer la facultad de veto no puede convertirse en un mecanismo para desconocer la voluntad mayoritaria de los representantes populares ni para bloquear el avance de derechos ya reconocidos a nivel nacional". El morenista pidió a Kuri rectificar y publicar la reforma, y advirtió que la división de poderes implica que cada institución cumpla su rol: el Legislativo aprueba las leyes conforme a la Constitución, el Ejecutivo las promulga.