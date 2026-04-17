México, 17 de abril de 2026. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano que entró en vigor a las 5:00 de la tarde del este (medianoche en ambos países), en lo que calificó como el preámbulo de la primera ronda de negociaciones directas entre ambos gobiernos desde 1983, con una cumbre bilateral convocada en la Casa Blanca.

El anuncio se produjo horas después de llamadas separadas del mandatario estadounidense con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente libanés Joseph Aoun, pero el acuerdo contiene una grieta que salió a la luz casi de inmediato: Israel no se retira del sur de Líbano, conserva una zona buffer militar de hasta 10 kilómetros en territorio libanés y mantiene derecho a operar en "defensa propia" durante el propio cese de hostilidades.

La contradicción entre el tono pacifista de Trump y los términos que aceptó Netanyahu abrió tres frentes políticos en las primeras horas del acuerdo.

Aoun rehusó hablar por teléfono con Netanyahu y pidió interlocución directa con Trump, según reportó Reuters a través de fuentes oficiales libanesas citadas por The Jerusalem Post; Hezbolá declaró que la permanencia de tropas israelíes otorga a los libaneses "derecho a resistir", y el propio Aoun rechazó explícitamente cualquier zona buffer como "violación y ocupación de la soberanía libanesa".

El primer ministro libanés Nawaf Salam fue el único en celebrar el alto el fuego sin reservas, al considerarlo el "objetivo principal" de la reunión del martes en Washington entre embajadores de ambos países y el secretario de Estado Marco Rubio.

Lo que firmó Netanyahu y lo que dijo a su gabinete

Netanyahu aceptó el cese con condiciones específicas. En el texto, el Líbano se comprometió a "adoptar pasos significativos" para impedir que Hezbolá y otros grupos armados no estatales ataquen objetivos israelíes, mientras Israel se comprometió a no lanzar operaciones militares ofensivas contra objetivos libaneses durante la vigencia del acuerdo —sin renunciar a actuar en "defensa propia" frente a ataques planeados, inminentes o en curso—.

El primer ministro israelí recurrió al cambio en el "equilibrio de seguridad" para justificar la permanencia militar y afirmó que Israel "se mantiene en Líbano en una zona de seguridad ampliada" para prevenir una eventual invasión.

Un funcionario israelí de alto nivel citado por Axios describió la operación como "Trump empujó este cese al fuego" — el gabinete de seguridad israelí supo del anuncio minutos después de iniciada su propia llamada de emergencia, antes de haber votado sobre los términos.

El papel de Irán y las tropas estadounidenses

Teherán reaccionó con cautela. El canciller iraní dio la bienvenida al cese y lo presentó como parte de los entendimientos paralelos entre Estados Unidos e Irán, mientras que el presidente del parlamento iraní Mohammad Bagher Ghalibaf advirtió que su país abordará el acuerdo "con cautela" y se mantendrá junto a Hezbolá "hasta alcanzar la victoria completa".

En paralelo, Al Jazeera reportó que Estados Unidos envía miles de tropas adicionales a Medio Oriente pese al cese al fuego con Irán, de acuerdo con información publicada por The Washington Post.

El secretario de Defensa Pete Hegseth advirtió esta semana que Washington está "cargado y listo" para retomar el combate si Teherán no firma un acuerdo de paz definitivo.

¿Qué sigue para los 10 días del alto el fuego?

El desenlace de la tregua depende de tres puntos que ninguna parte cedió en el anuncio. Primero, la permanencia israelí en el sur de Líbano: Hezbolá exige retirada total y Netanyahu se niega. Segundo, la cumbre en la Casa Blanca: Aoun no aceptó aún verse personalmente con Netanyahu y pidió negociación a tres bandas con Trump.

Tercero, la demarcación de la frontera terrestre entre ambos países, que Estados Unidos prometió facilitar como parte del acuerdo. Si alguno de los tres puntos colapsa dentro de la ventana de 10 días, el cese regresa automáticamente al estado previo, con Israel en derecho de retomar operaciones ofensivas.