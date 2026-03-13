Querétaro, 13 de marzo de 2026. — De las 84,000 solicitudes registradas para el programa El Extra del municipio de Querétaro, solo 20,000 personas cumplieron con las reglas de operación tras una validación casa por casa, informó el secretario de Desarrollo Social, Pepe Ojeda Dorantes.
El funcionario precisó que la meta es llegar a 50,000 beneficiarios, aunque no comprometió una fecha específica para lograrlo.
El programa, que otorga un apoyo mensual de mil pesos, opera con una inversión superior a los 200 millones de pesos para 2026.
Ojeda Dorantes explicó que el proceso de refrendo —renovación del beneficio para quienes lo recibieron en 2025— arrancó la última semana de febrero y lleva entre 35% y 40% de avance. El compromiso, indicó, es completar todos los refrendos de El Extra durante marzo.
Tras la entrega de tarjetas, el depósito del recurso tarda entre cinco y siete días hábiles debido al proceso de alta con una nueva institución bancaria, cuyo nombre no fue revelado durante la conferencia.
Nuevos beneficiarios de El Extra comenzarán a recibir su tarjeta a partir de abril de 2026.Infografía Rotativo.
Validación casa por casa descarta a miles de solicitantes en Querétaro
El secretario detalló que de las 84,000 propuestas recibidas, se realizaron alrededor de 45,000 validaciones domiciliarias. De esas, aproximadamente 20,000 personas cumplieron los requisitos; el resto fue descartado porque no residía en el municipio o no contaba con la documentación correcta. Quedan pendientes cerca de 40,000 expedientes por revisar.
A partir de abril, la Secretaría comenzará a incorporar nuevos beneficiarios de 2026, que se sumarán a quienes ya refrendaron su participación. Ojeda Dorantes reconoció que alcanzar los 50,000 apoyos dependerá del ritmo de las validaciones en campo.
Periodistas presentes cuestionaron la falta de una cifra presupuestal específica para el programa de fortalecimiento familiar.
Ante la insistencia, el funcionario estimó "a grueso modo" una inversión de alrededor de 1.5 millones de pesos para el Instituto de la Familia, cifra que incluye nómina y operación. Por separado, mencionó que el programa de calentadores solares cuenta con más de 30 millones de pesos.