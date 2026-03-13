Solo 20 mil de 84 mil solicitantes acceden a El Extra en Querétaro

Secretaría de Desarrollo Social busca alcanzar 50 mil beneficiarios pero sin fecha definida.

Entrega de tarjetas del programa El Extra a beneficiarios en el municipio de Querétaro 2026

Nuevos beneficiarios de El Extra comenzarán a recibir su tarjeta a partir de abril de 2026.

Foto: Felifer Macías.
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 13 de marzo de 2026. — De las 84,000 solicitudes registradas para el programa El Extra del municipio de Querétaro, solo 20,000 personas cumplieron con las reglas de operación tras una validación casa por casa, informó el secretario de Desarrollo Social, Pepe Ojeda Dorantes.

El funcionario precisó que la meta es llegar a 50,000 beneficiarios, aunque no comprometió una fecha específica para lograrlo.

El programa, que otorga un apoyo mensual de mil pesos, opera con una inversión superior a los 200 millones de pesos para 2026.

Ojeda Dorantes explicó que el proceso de refrendo —renovación del beneficio para quienes lo recibieron en 2025— arrancó la última semana de febrero y lleva entre 35% y 40% de avance. El compromiso, indicó, es completar todos los refrendos de El Extra durante marzo.

Tras la entrega de tarjetas, el depósito del recurso tarda entre cinco y siete días hábiles debido al proceso de alta con una nueva institución bancaria, cuyo nombre no fue revelado durante la conferencia.


Entrega de tarjetas del programa El Extra a beneficiarios en el municipio de Quer\u00e9taro 2026 Nuevos beneficiarios de El Extra comenzarán a recibir su tarjeta a partir de abril de 2026.Infografía Rotativo.

Validación casa por casa descarta a miles de solicitantes en Querétaro

El secretario detalló que de las 84,000 propuestas recibidas, se realizaron alrededor de 45,000 validaciones domiciliarias. De esas, aproximadamente 20,000 personas cumplieron los requisitos; el resto fue descartado porque no residía en el municipio o no contaba con la documentación correcta. Quedan pendientes cerca de 40,000 expedientes por revisar.

A partir de abril, la Secretaría comenzará a incorporar nuevos beneficiarios de 2026, que se sumarán a quienes ya refrendaron su participación. Ojeda Dorantes reconoció que alcanzar los 50,000 apoyos dependerá del ritmo de las validaciones en campo.

Periodistas presentes cuestionaron la falta de una cifra presupuestal específica para el programa de fortalecimiento familiar.

Ante la insistencia, el funcionario estimó "a grueso modo" una inversión de alrededor de 1.5 millones de pesos para el Instituto de la Familia, cifra que incluye nómina y operación. Por separado, mencionó que el programa de calentadores solares cuenta con más de 30 millones de pesos.

gobierno felifer macias programas sociales desarrollo social

Reciente

Conferencia de resultados del programa de fortalecimiento familiar en el municipio de Querétaro 2025
Querétaro

Programa de fortalecimiento familiar sumó 39,957 beneficiarios en Querétaro

Instituto Municipal de la Familia realizó 1,527 acciones en 399 colonias durante 2025.

Paciente recibe atención oftalmológica durante jornada quirúrgica de catarata del IMSS en Querétaro 2026
Querétaro

IMSS Querétaro opera de cataratas a 121 pacientes en segunda jornada de 2026

Intervenciones ambulatorias reducen lista de espera y mejoran calidad de vida de adultos mayores derechohabientes.

Marco Del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, habla sobre cadena de suministro y Medio Oriente
Querétaro

Conflicto en Medio Oriente elevaría costos logísticos para empresas de Querétaro

Secretario de Desarrollo Sustentable descarta impacto comercial directo con Irán pero alerta sobre rutas de carga internacional.

Personal de salud aplica vacuna contra el sarampión en centro de salud de Querétaro durante campaña 2026
Editorial

Suman 30 casos de sarampión en Querétaro; detectan tres contagios más

Brigadas sanitarias realizan cercos epidemiológicos y verifican esquemas de vacunación en zonas de contagio.