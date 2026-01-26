México, 26 de enero de 2026.- La población económicamente activa en México alcanzó 61.9 millones de personas en diciembre de 2025, un incremento de 1.1 millones respecto al mismo mes de 2024, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que divulgó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía este domingo. La tasa de participación económica se ubicó en 59.1 por ciento de la población de 15 años y más, con una disminución de 0.2 puntos porcentuales en comparación anual, mientras la tasa de desocupación se mantuvo en 2.4 por ciento sin cambios respecto a diciembre del año anterior.

La población ocupada en el mercado laboral de México sumó 60.4 millones de personas, lo que representó 97.6 por ciento de quienes participan en actividades económicas. El INEGI precisó que este indicador registró un crecimiento anual de 1.1 millones de personas ocupadas, mientras la población desocupada fue de 1.5 millones, cifra similar a la del último mes de 2024.

Del total de personas ocupadas, 41.9 millones operaron como trabajadores subordinados y remunerados al ocupar una plaza o puesto de trabajo, con un aumento anual de 338 mil personas. Además, 13 millones trabajaron de manera independiente o por cuenta propia sin contratar empleados, lo que significó 558 mil personas más respecto a diciembre de 2024. Por su parte, 3.6 millones fueron empleadores, cifra que ascendió en 139 mil personas.

Comercio y servicios lideran ocupación en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondientes a diciembre de 2025. rotativo.com.mx

Por sector de actividad económica, los servicios concentraron 26.6 millones de personas ocupadas, equivalente a 44.1 por ciento del total. El comercio empleó a 12.4 millones de personas (20.5 por ciento), la industria manufacturera a 9.5 millones (15.7 por ciento), la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca a 6.4 millones (10.6 por ciento), y la construcción a 4.7 millones (7.8 por ciento).

En comparación con diciembre de 2024, el comercio registró el mayor crecimiento con 852 mil personas ocupadas adicionales, seguido por la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca con 501 mil, y los restaurantes y servicios de alojamiento con 353 mil personas. En contraste, los servicios sociales tuvieron el mayor descenso con 300 mil personas menos, y la industria manufacturera con 238 mil.

La tasa de subocupación en el mercado laboral de México se estableció en 6.2 por ciento de la población ocupada en diciembre de 2025, cifra inferior al 6.9 por ciento registrado en el último mes de 2024. Este indicador considera a quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas de lo que su ocupación actual les demanda.

La informalidad laboral alcanzó a 33 millones de personas, lo que representó 54.6 por ciento de la población ocupada, porcentaje superior al 53.7 por ciento de diciembre del año anterior. El INEGI detalló que la ocupación en el sector informal fue de 17.6 millones de personas y significó 29.1 por ciento de la población ocupada, un punto porcentual por arriba de la cifra registrada en el mismo periodo de 2024.

La tasa de condiciones críticas de ocupación en el mercado laboral de México —que mide condiciones inadecuadas de empleo desde el punto de vista del tiempo de trabajo, los ingresos o una combinación insatisfactoria de ambos— se ubicó en 38.4 por ciento con base en salarios mínimos equivalentes, superior a la del último mes de 2024 que fue de 35.2 por ciento.