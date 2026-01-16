Querétaro, 16 de enero de 2026. — La actividad industrial en Querétaro registró una caída del 3.9 por ciento durante septiembre de 2025 en comparación con el mismo mes del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El sector construcción presentó la contracción más severa con 24.4 por ciento, mientras que la generación de energía eléctrica creció 19.5 por ciento, según el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF).
El organismo federal detalló que el desempeño industrial de Querétaro se ubicó por debajo del promedio nacional, que registró un descenso del 2.3 por ciento en el mismo periodo.
La construcción, que cayó 24.4 por ciento, contribuyó negativamente con 0.86 puntos al indicador estatal, explicó el INEGI en su boletín mensual.
Desarrollo industrial en Querétaro. El sector construcción fue el más afectado con una caída del 24.4 por ciento anual. rotativo.com.mx
El sector de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica presentó el único incremento significativo con 19.5 por ciento, aportando 0.37 puntos al indicador.
Las industrias manufactureras, que representan el componente más importante de la actividad industrial queretana, crecieron apenas 1.0 por ciento anual, precisó el instituto.
La minería fue el segundo sector más afectado con una contracción del 12.3 por ciento, lo que restó 0.06 puntos al desempeño industrial estatal, sostuvo el INEGI.
En cifras desestacionalizadas —que eliminan efectos estacionales y de calendario— la actividad industrial de Querétaro no presentó variación respecto a agosto de 2025, pero acumuló un retroceso del 5.2 por ciento en comparación anual.
El comportamiento de Querétaro contrasta con estados como Tamaulipas, que lideró el crecimiento nacional con 12.2 por ciento, seguido por Aguascalientes con 5.5 por ciento y San Luis Potosí con 5.0 por ciento. A nivel nacional, la actividad industrial mexicana cayó 2.3 por ciento en septiembre de 2025.