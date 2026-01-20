San Juan del Río, 20 de enero de 2026. — El gobierno municipal de San Juan del Río gestiona con la UNESCO que el municipio sea sede de la Asamblea de Ciudades Patrimonio en junio próximo, informó la secretaria de Obras Públicas, Edith Álvarez, durante reuniones estratégicas sostenidas en Madrid, España.
La gestión fortalece la proyección cultural del municipio a nivel internacional y busca consolidar el turismo cultural en San Juan del Río.
Álvarez, en representación del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, se reunió con Andrés Morales, representante de la UNESCO en México, y Carlos Tejada, coordinador del Sector Cultura del organismo internacional. El objetivo es posicionar a San Juan del Río como referente en conservación del patrimonio histórico, explicó la funcionaria municipal.
San Juan del Río busca consolidarse como referente cultural mediante la conservación de su patrimonio histórico y proyección internacional. rotativo.com.mx
"Con trabajo y planeación, seguimos poniendo los cimientos para que San Juan del Río destaque por su patrimonio", aseguró Álvarez durante la primera Asamblea 2026 de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial.
La gestión contempla impulsar la conservación de la riqueza histórica del municipio y generar puentes de colaboración con organismos internacionales.
La Asamblea contó con la presencia de Samantha Smith Gutiérrez, presidenta municipal de Guanajuato, quien rindió protesta como nueva presidenta de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial.
Autoridades municipales consideran que ser sede del evento en junio beneficia directamente al sector turístico y cultural de San Juan del Río, según precisó la dependencia.
El gobierno municipal sostiene que la gestión forma parte de la estrategia de desarrollo cultural 2024-2027 que busca consolidar al municipio como destino turístico mediante la preservación de su patrimonio arquitectónico y tradiciones históricas.