Querétaro, 15 de enero de 2026. — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no realizó su conferencia matutina en Querétaro por ajustes en las agendas oficiales, confirmó el gobernador del estado, Mauricio Kuri González.

El mandatario estatal explicó que la decisión permitió reorganizar actividades institucionales y facilita la planeación de su próxima gira internacional a España para participar en la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

La modificación en la agenda presidencial mantiene abierta la posibilidad de que el encuentro con la mandataria federal se realice en Querétaro en una fecha posterior durante 2026.

El gobernador detalló que esta semana viajará a España para participar en FITUR, donde Querétaro buscará fortalecer su proyección como destino turístico y reforzar vínculos que impulsen el desarrollo económico del estado.

La feria representa una plataforma estratégica para promocionar la oferta turística y cultural queretana ante operadores y empresarios internacionales.

Mensaje de coordinación

Kuri González señaló que el hecho de que la conferencia matutina se haya pospuesto envía un mensaje de coordinación y respeto entre órdenes de gobierno, al tiempo que mantiene abierta la posibilidad de que el encuentro con la presidenta se realice posteriormente, precisó el mandatario estatal.

"La presidenta comentó que sabía que muchos gobernadores íbamos a ir a la FITUR y que prefería dejarnos planificar nuestro viaje", expresó el gobernador queretano. La decisión refleja la consideración de la agenda de mandatarios estatales que participarán en la promoción turística internacional.

Querétaro como punto estratégico

El titular del Ejecutivo estatal indicó que Querétaro continúa siendo visto como un punto estratégico dentro del país, tanto por su ubicación como por su dinamismo económico.

Esta posición permite mantener una relación sólida con socios comerciales, especialmente con Estados Unidos, y seguir atrayendo inversión al sector productivo de Querétaro.

Respecto a la agenda internacional, el gobernador explicó que durante su participación en FITUR se sostendrán reuniones con representantes del sector turístico y empresarial, con la intención de promover al estado y explorar nuevas oportunidades de crecimiento en mercados europeos.

Coordinación federal-estatal

Finalmente, Kuri González afirmó que este año representa un periodo de retos importantes para el país y para Querétaro, por lo que reiteró su expectativa de que la coordinación entre autoridades federales y estatales continúe para enfrentar el contexto económico y social que se presenta. Añadió que no será la primera vez que la presidenta de México pueda estar en Querétaro durante 2026.