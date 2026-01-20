Capturan en Pachuca a fugitivo más buscado por el FBI

Alejandro Rosales Castillo fue detenido en Pachuca tras operativo coordinado entre autoridades mexicanas y el FBI; es requerido por asesinato en Estados Unidos.

Alejandro Rosales Castillo durante operativo de captura coordinado entre autoridades mexicanas y FBI en Pachuca Hidalgo.

Operativo coordinado entre FBI, SSPC y FGR que culminó con detención de fugitivo buscado desde 2017 con recompensa de 250 mil dólares.

Foto: Gabinete de Seguridad.
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 20, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

México, 20 de enero de 2026. — Autoridades mexicanas capturaron a Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, en un operativo coordinado realizado en Pachuca, Hidalgo.

El detenido cuenta con ficha roja de Interpol y una orden de arresto con fines de extradición por asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El operativo derivó de trabajos de inteligencia y del intercambio de información entre el FBI, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, explicó el funcionario federal. Las autoridades ofrecían una recompensa de 250 mil dólares por información que condujera a la captura de Rosales Castillo.

El detenido es requerido por autoridades de Carolina del Norte por el asesinato de Truc Quan "Sandy" Ly Le, de 23 años, ocurrido en Charlotte en agosto de 2016, precisó el director del FBI, Kash Patel. Rosales Castillo figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados desde octubre de 2017.


Alejandro Rosales Castillo durante operativo de captura coordinado entre autoridades mexicanas y FBI en Pachuca Hidalgo. Operativo coordinado entre FBI, SSPC y FGR que culminó con detención de fugitivo buscado desde 2017 con recompensa de 250 mil dólares. Foto: Gabinete de Seguridad.

"El arresto es el quinto de los diez más buscados", aseguró Patel. El funcionario destacó que la captura fue resultado del trabajo conjunto entre el equipo del FBI en Charlotte, la oficina del FBI en México y las autoridades federales mexicanas.

Las autoridades mexicanas realizaron labores de vigilancia en distintas zonas de Pachuca tras recibir inteligencia que ubicaba la posible residencia del fugitivo en el municipio hidalguense, detalló García Harfuch. Durante recorridos de seguridad, los agentes identificaron a un individuo que coincidía con las características de Rosales Castillo y procedieron a su detención sin incidentes.

El detenido fue trasladado a la Ciudad de México donde permanece a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará los trámites relacionados con el proceso de extradición a Estados Unidos. Rosales Castillo, nacido en Arizona en 1998, había sido visto cruzando la frontera de Nogales hacia México en agosto de 2016.

gobiernocriminalidadseguridadfiscalía

Reciente

Alejandro Sterling Sánchez y Mauricio Borbolla Díaz durante firma de convenio Universidad Real-Municipio Querétaro
Querétaro capital

Querétaro firma convenio con Universidad Real para prácticas profesionales

La Secretaría de Desarrollo Económico impulsará vinculación académica con acceso a Bolsa de Trabajo municipal y descuentos educativos para colaboradores.

Infraestructura de riego tecnificado en distrito agrícola de Aguascalientes
México

Distrito de Riego 001 Pabellón será el primero tecnificado en México

Conagua invertirá 452 millones de pesos para beneficiar a mil 780 productores y recuperar 9 millones de metros cúbicos de agua para consumo humano.

Mapa de sistemas meteorológicos en México mostrando frente frío que afecta Querétaro e Hidalgo.
San Juan del Río

Ambiente frío y bancos de niebla en Querétaro e Hidalgo

Conagua prevé temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados con heladas en zonas altas de ambas entidades durante las próximas 24 horas.

Gobernador Mauricio Kuri González durante encuentro diplomático con Isabel Díaz Ayuso en Madrid, España
Editorial

Kuri sostiene encuentro con presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso

El gobernador dialogó con la mandataria española sobre vínculos económicos, turísticos y la nueva ruta aérea Querétaro-Madrid que conecta ambas regiones.