México, 20 de enero de 2026. — Autoridades mexicanas capturaron a Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, en un operativo coordinado realizado en Pachuca, Hidalgo.

El detenido cuenta con ficha roja de Interpol y una orden de arresto con fines de extradición por asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El operativo derivó de trabajos de inteligencia y del intercambio de información entre el FBI, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, explicó el funcionario federal. Las autoridades ofrecían una recompensa de 250 mil dólares por información que condujera a la captura de Rosales Castillo.

El detenido es requerido por autoridades de Carolina del Norte por el asesinato de Truc Quan "Sandy" Ly Le, de 23 años, ocurrido en Charlotte en agosto de 2016, precisó el director del FBI, Kash Patel. Rosales Castillo figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados desde octubre de 2017.





Operativo coordinado entre FBI, SSPC y FGR que culminó con detención de fugitivo buscado desde 2017 con recompensa de 250 mil dólares. Foto: Gabinete de Seguridad.

"El arresto es el quinto de los diez más buscados", aseguró Patel. El funcionario destacó que la captura fue resultado del trabajo conjunto entre el equipo del FBI en Charlotte, la oficina del FBI en México y las autoridades federales mexicanas.

Las autoridades mexicanas realizaron labores de vigilancia en distintas zonas de Pachuca tras recibir inteligencia que ubicaba la posible residencia del fugitivo en el municipio hidalguense, detalló García Harfuch. Durante recorridos de seguridad, los agentes identificaron a un individuo que coincidía con las características de Rosales Castillo y procedieron a su detención sin incidentes.

El detenido fue trasladado a la Ciudad de México donde permanece a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará los trámites relacionados con el proceso de extradición a Estados Unidos. Rosales Castillo, nacido en Arizona en 1998, había sido visto cruzando la frontera de Nogales hacia México en agosto de 2016.