San Juan del Río, 20 de enero de 2026.- La Secretaría de Obras Públicas Municipales de San Juan del Río continúa con trabajos de forjado de banqueta en la calle principal de Santa Rosa Xhajay, ubicada en la comunidad de El Mirador. La obra fortalece la movilidad y seguridad peatonal de las familias de la zona, informó la dependencia municipal encabezada por Edith Álvarez Flores.

Equipo de Obra Institucional ejecuta forjado de banqueta en Santa Rosa Xhajay, comunidad de El Mirador en San Juan del Río. rotativo.com.mx

El equipo de la Dirección de Obra Institucional ejecuta los trabajos de infraestructura peatonal en San Juan del Río como parte de las acciones de mejoramiento urbano en comunidades del municipio. La intervención en Santa Rosa Xhajay beneficia directamente a los habitantes de El Mirador.

"Seguimos escuchando y trabajando cerca de la gente, porque cada mejora cuenta cuando se hace con el corazón y en equipo", comunicó la Secretaría de Obras Públicas de San Juan del Río a través de redes sociales oficiales. La dependencia mantiene coordinación constante con vecinos de las comunidades intervenidas.

Las autoridades municipales priorizan obras de infraestructura básica en San Juan del Río que impactan en la calidad de vida de habitantes de zonas rurales y periurbanas del municipio.