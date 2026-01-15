Camión materialista se vuelca en San Juan del Río

Un camión materialista volcó sobre la vialidad Luis Romero Soto tras quedarse sin frenos al ingresar desde la carretera Panamericana.

San Juan del Río, 15 de enero de 2026. — Un camión materialista cargado con blocks para construcción se volcó sobre la vialidad Luis Romero Soto, en dirección al Boulevard Hidalgo, luego de que el conductor perdiera el control al quedarse sin frenos cuando ingresaba desde la carretera Panamericana.

El operador del vehículo de carga salió ileso tras maniobrar para evitar un percance mayor, confirmó la Policía Municipal de San Juan del Río.

El conductor decidió salirse de la cinta de rodamiento al percatarse de que el sistema de frenos no respondía en la pendiente descendente de Luis Romero Soto hacia el Boulevard Hidalgo. La maniobra preventiva evitó el impacto contra otros vehículos que circulaban adelante.

La Policía Municipal de San Juan del Río tomó conocimiento de los hechos y se hizo cargo de las diligencias correspondientes. Las autoridades ordenaron las maniobras para que una grúa remolcara el vehículo a un corralón oficial.

El percance se originó cuando el camión ingresó de la carretera Panamericana a Luis Romero Soto y el operador detectó la falla mecánica de manera inmediata. La unidad transportaba material de construcción al momento del incidente.

Las autoridades municipales no reportaron afectaciones a terceros ni daños a la infraestructura vial durante el operativo de retiro del vehículo.

