Padres se manifiestan por omisiones de USEBEQ en primaria de Querétaro

Familias de la Primaria Dr. Félix Osores denuncian que 33 estudiantes sufren estrés y señalamiento tras ser citados por la Fiscalía sin recibir atención institucional.

Padres de familia de Primaria Dr. Félix Osores durante manifestación pacífica en Querétaro exigiendo intervención de autoridades educativas

Padres y madres de familia de la Escuela Primaria Doctor Félix Osores durante manifestación pacífica en Querétaro. Exigen respuesta de la SEDEQ.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Ene 20, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro — 20 de enero de 2026. — Padres y madres de familia de la Escuela Primaria Doctor Félix Osores realizaron una manifestación pacífica para exigir la intervención de las autoridades educativas ante lo que califican como una serie de omisiones que derivaron en afectaciones emocionales y psicológicas para 33 alumnas y alumnos de sexto grado.

Las familias denunciaron que, pese a presentar quejas reiteradas ante la dirección del plantel y la supervisión escolar, no recibieron respuesta ni acciones concretas de la entonces USEBEQ, ahora Secretaría de Educación del Estado de Querétaro, informaron los manifestantes.

Padres de familia de Primaria Dr. F\u00e9lix Osores durante manifestaci\u00f3n pac\u00edfica en Quer\u00e9taro exigiendo intervenci\u00f3n de autoridades educativas Padres y madres de familia de la Escuela Primaria Doctor Félix Osores durante manifestación pacífica en Querétaro. Exigen respuesta de la SEDEQ. rotativo.com.mx

"Estamos desesperados por las conductas omisas de las autoridades. Nuestros hijos viven con miedo, estrés y señalamiento injusto. Confiamos en las instituciones y no hicieron nada. Hoy exigimos que se garantice un espacio seguro y libre de violencia para todos los niños y niñas de esta escuela", declararon los padres de familia durante la protesta.

Los manifestantes explicaron que desde diciembre de 2025 sostuvieron una reunión con autoridades de la entonces USEBEQ, en la que expusieron que sus hijas e hijos fueron citados por la Fiscalía General del Estado para rendir testimonio dentro de una carpeta de investigación relacionada con hechos ocurridos hace aproximadamente tres años.

Señalaron que esta situación ha generado un ambiente de tensión, miedo y estrés constante entre los estudiantes, quienes incluso han manifestado su negativa a acudir a la escuela por temor a ser señalados.

Las familias afirmaron que las quejas presentadas fueron turnadas a la USEBEQ, pero no recibieron respuesta institucional. También cuestionaron la falta de información sobre las actuaciones del Órgano Interno de Control, que durante el ciclo escolar anterior entrevistó a los menores, así como la ausencia de medidas para proteger tanto a los estudiantes señalados como a la menor involucrada.

Padres de familia de Primaria Dr. F\u00e9lix Osores durante manifestaci\u00f3n pac\u00edfica en Quer\u00e9taro exigiendo intervenci\u00f3n de autoridades educativas Padres y madres de familia de la Escuela Primaria Doctor Félix Osores durante manifestación pacífica en Querétaro. Exigen respuesta de la SEDEQ. rotativo.com.mx

Entre las principales exigencias planteadas se encuentra la reubicación de las niñas y niños del grupo a otro salón, la investigación por presunta omisión de cuidados a los padres de la menor, atención psicológica para todos los estudiantes afectados, la entrega de copias del expediente generado por la USEBEQ, un informe claro del Órgano Interno de Control y garantías de un entorno escolar libre de violencia.

Los padres insistieron en que su protesta busca salvaguardar el derecho a la educación, la integridad emocional y la presunción de inocencia de sus hijas e hijos, y pidieron una respuesta inmediata por parte de las autoridades educativas estatales.

Hasta el momento, la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las denuncias presentadas. Rotativo solicitó información a la dependencia estatal, sin obtener respuesta al cierre de esta edición.

gobiernoeducacionusebeq

Reciente

Marco Antonio Del Prete Tercero, titular de SEDESU, durante reunión con directivos de Delta Tecnic para inversión en Pedro Escobedo
Pedro Escobedo

Delta Tecnic invierte 200 mdp en planta de Pedro Escobedo

La empresa española Delta Tecnic destinará 200 millones de pesos para expandir su planta en Pedro Escobedo y generar 240 empleos directos e indirectos en el sector automotriz.

Fiscalía General del Estado de Querétaro confirma localización de adolescente tras Alerta AMBER enero 2026
Editorial

Localizan a Airam Joseline tras Alerta AMBER en Querétaro

La Fiscalía General del Estado confirmó la localización de la adolescente tras la activación del protocolo de búsqueda el 17 de enero; continúa la búsqueda de tres menores más.

Scooters eléctricos en estacionamiento virtual autorizado en Querétaro tras nueva regulación de AMEQ
Editorial

Querétaro elimina tolerancia por mal estacionamiento de scooters

La AMEQ acordó con empresa operadora aplicar sanciones inmediatas a usuarios que no devuelvan scooters en estacionamientos virtuales autorizados tras un año de operación.

Gerardo Cuanalo Santos, director de AMEQ, durante anuncio de operativo contra tarifas irregulares en transporte público de Querétaro
Municipios

AMEQ asegura unidad en Tequisquiapan por cobro irregular de tarifa

La Agencia de Movilidad mantiene operativo permanente de inspección tras detectar cobro de 12 pesos en lugar de la tarifa autorizada de 10 pesos.