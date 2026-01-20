Querétaro — 20 de enero de 2026. — Padres y madres de familia de la Escuela Primaria Doctor Félix Osores realizaron una manifestación pacífica para exigir la intervención de las autoridades educativas ante lo que califican como una serie de omisiones que derivaron en afectaciones emocionales y psicológicas para 33 alumnas y alumnos de sexto grado.

Las familias denunciaron que, pese a presentar quejas reiteradas ante la dirección del plantel y la supervisión escolar, no recibieron respuesta ni acciones concretas de la entonces USEBEQ, ahora Secretaría de Educación del Estado de Querétaro, informaron los manifestantes.

Padres y madres de familia de la Escuela Primaria Doctor Félix Osores durante manifestación pacífica en Querétaro. Exigen respuesta de la SEDEQ. rotativo.com.mx

"Estamos desesperados por las conductas omisas de las autoridades. Nuestros hijos viven con miedo, estrés y señalamiento injusto. Confiamos en las instituciones y no hicieron nada. Hoy exigimos que se garantice un espacio seguro y libre de violencia para todos los niños y niñas de esta escuela", declararon los padres de familia durante la protesta.

Los manifestantes explicaron que desde diciembre de 2025 sostuvieron una reunión con autoridades de la entonces USEBEQ, en la que expusieron que sus hijas e hijos fueron citados por la Fiscalía General del Estado para rendir testimonio dentro de una carpeta de investigación relacionada con hechos ocurridos hace aproximadamente tres años.

Señalaron que esta situación ha generado un ambiente de tensión, miedo y estrés constante entre los estudiantes, quienes incluso han manifestado su negativa a acudir a la escuela por temor a ser señalados.

Las familias afirmaron que las quejas presentadas fueron turnadas a la USEBEQ, pero no recibieron respuesta institucional. También cuestionaron la falta de información sobre las actuaciones del Órgano Interno de Control, que durante el ciclo escolar anterior entrevistó a los menores, así como la ausencia de medidas para proteger tanto a los estudiantes señalados como a la menor involucrada.

Entre las principales exigencias planteadas se encuentra la reubicación de las niñas y niños del grupo a otro salón, la investigación por presunta omisión de cuidados a los padres de la menor, atención psicológica para todos los estudiantes afectados, la entrega de copias del expediente generado por la USEBEQ, un informe claro del Órgano Interno de Control y garantías de un entorno escolar libre de violencia.

Los padres insistieron en que su protesta busca salvaguardar el derecho a la educación, la integridad emocional y la presunción de inocencia de sus hijas e hijos, y pidieron una respuesta inmediata por parte de las autoridades educativas estatales.

Hasta el momento, la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las denuncias presentadas. Rotativo solicitó información a la dependencia estatal, sin obtener respuesta al cierre de esta edición.