Querétaro sumará 160 policías más para cierre de administración

El municipio de Querétaro incorporó alrededor de 160 nuevos elementos a la corporación durante 2025 y proyecta integrar al menos otros 160 policías más para el cierre de la administración, lo que incrementará la capacidad operativa de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en 30 por ciento.

Ene 28, 2026
Querétaro, 28 de enero de 2026. - La corporación policial proyecta sumar al menos otros 160 elementos para el cierre de la administración municipal, tras haber incorporado alrededor de 160 nuevos policías durante 2025.

La integración de personal incrementará la capacidad operativa de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en 30 por ciento, lo que permitirá atender la demanda ciudadana en materia de seguridad pública.

Los nuevos elementos incorporados durante 2025 se distribuyeron entre Guardias Cívicos, Policía de Reacción y Policía de Proximidad.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz, explicó que el crecimiento del estado de fuerza se mantiene como prioridad dentro de la estrategia de seguridad del municipio.

"Cerramos el 2025 con aproximadamente 160 policías municipales nuevos en Querétaro y mi objetivo para el cierre de la administración es al menos otro tanto", precisó Ferrusca Ortiz.

El funcionario agregó que esto genera una presión operativa sostenida de entre 30 y 35 por ciento, pero la corporación trabaja sobre esos objetivos en buen ritmo.

Corporación refuerza presencia en Santa Rosa Jáuregui y comunidades

Los resultados positivos en materia de seguridad se han presentado de manera generalizada en todo el territorio de la ciudad, pese a que existen diferencias en la incidencia delictiva entre zonas del norte y del sur de la capital.

A partir de recorridos realizados en delegaciones como Santa Rosa Jáuregui, se identificó mayor presencia de la Guardia Municipal.

La estrategia ha generado un ambiente distinto en comunidades donde previamente se reportaban situaciones de desorden.

La autoridad mencionó presencia permanente durante fines de semana en la comunidad de Buenavista, atendiendo solicitudes ciudadanas relacionadas con el consumo de alcohol y alteraciones al orden público en espacios como el kiosco.

El trabajo en materia de seguridad se realiza de forma transversal en las siete delegaciones del municipio. El principal objetivo es seguir ampliando la cobertura de los cuerpos de seguridad en el territorio queretano, especialmente ante el crecimiento acelerado de la ciudad, explicó la autoridad municipal.

¿Cuántos policías certificados tiene Querétaro actualmente?

El municipio cuenta con policías certificados de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sin embargo, el reto sigue siendo contar con más elementos que cubran mayor territorio, refuercen el patrullaje y mantengan la vigilancia permanente en las delegaciones, precisó Ferrusca Ortiz.

La corporación realizó inversiones desde inicios de 2025 en equipamiento, nuevas patrullas y tecnología. Además, mantiene acciones coordinadas con áreas como servicios públicos y obra pública, las cuales también inciden en la prevención y fortalecimiento de la seguridad.

El incremento del estado de fuerza forma parte del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 que prioriza la seguridad pública como eje del bienestar ciudadano en Querétaro.

La meta de integrar 320 nuevos elementos durante la administración permitirá mejorar los tiempos de respuesta y ampliar la cobertura territorial en las zonas de mayor crecimiento poblacional de la capital queretana.

