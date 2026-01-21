Querétaro, 21 de enero de 2026.- El presidente estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro, Martín Arango García, advirtió que una reforma judicial mal planteada y sin sustento técnico puede debilitar al Poder Judicial en lugar de mejorar el acceso a la justicia para la ciudadanía.

El dirigente panista enfatizó que Querétaro cuenta con uno de los mejores sistemas de justicia del país, aunque reconoció que siempre existe margen para mejorar mediante criterios técnicos y no políticos.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones del coordinador de los diputados panistas, Guillermo Vega, respecto a que no respaldarían una reforma que no cumpla con los objetivos necesarios, Arango García señaló que el PAN considera la reforma judicial como un tema prioritario en la agenda legislativa de este año.

El dirigente subrayó que no debe impulsarse "a cualquier costo" y que solo tiene sentido si contribuye a mejorar las condiciones de seguridad y justicia.

Indicó que de lo contrario se corre el riesgo de repetir el escenario nacional, donde las modificaciones al sistema judicial han generado desgaste sin resolver los problemas de fondo.

El líder estatal sostuvo que cualquier cambio debe enfocarse en contar con jueces mejor capacitados y en garantizar a la población un acceso más rápido y eficiente a la justicia en el estado.

"Si no vamos a hacer una reforma judicial que realmente ayude a mejorar el acceso a la justicia y a fortalecer al Poder Judicial, entonces no tiene sentido impulsarla. Querétaro tiene uno de los mejores sistemas de justicia del país y cualquier cambio debe hacerse con criterios técnicos, escuchando al Poder Judicial y pensando en el beneficio real para la ciudadanía", explicó Arango García.

Asimismo, consideró que una iniciativa de esta naturaleza debe construirse a partir de criterios técnicos y no políticos. El presidente del PAN Querétaro enfatizó la necesidad de escuchar al Poder Judicial y analizar las propuestas del sistema judicial estatal de manera objetiva y sin distingos partidistas para garantizar que cualquier modificación fortalezca la independencia judicial.

Reiteró que el objetivo del partido es respaldar una reforma judicial que verdaderamente sirva a la ciudadanía queretana y no una modificación que termine por afectar la independencia del Poder Judicial o que no tenga un impacto positivo en la vida cotidiana de las personas.

Arango García insistió en que los cambios deben construirse desde el diálogo con las instancias judiciales y con base en evidencia técnica que respalde su implementación.