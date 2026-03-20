Querétaro, 20 de marzo de 2026. — El parque La Queretana recibirá este sábado a niñas, niños y jóvenes para celebrar el Día Mundial del Agua con una jornada de talleres, recorridos guiados y un mural colectivo, en lo que la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Querétaro presenta como el arranque de una agenda ambiental mensual que se extenderá durante todo 2026. Las actividades se desarrollarán de 9:00 a 14:00 horas y no tienen costo.

La secretaria Lupita Espinosa detalló que el programa incluye talleres de recolección y elaboración de bombas de semillas, cuidado de plantas y donación de especies, además de una plática interactiva sobre el agua en el mundo y su relación con la equidad.

Los asistentes también podrán participar en la creación de un mural colectivo y sumarse a recorridos para conocer el valor de La Queretana como espacio de conservación y restauración ambiental dentro del municipio.

La elección del parque como sede no es casual. La Queretana es uno de los pulmones verdes más extensos de la capital queretana, con corredores de vegetación nativa y presencia de fauna silvestre que lo convierten en escenario ideal para la educación ambiental dirigida a jóvenes.

"La intención es que la gente se acerque, conozca y disfrute este parque, que es un espacio muy importante para el municipio", señaló Espinosa.

Agenda ambiental en La Queretana durante 2026

Las actividades están dirigidas principalmente a niñas, niños y jóvenes interesados en el cuidado del agua y el entorno natural.

El evento de este sábado abre una programación que contempla actividades en fechas clave a lo largo del año. Entre los eventos confirmados destacan la inauguración de una ruta de ciclismo de montaña, recorridos de avistamiento de flora y fauna —con énfasis en aves—, talleres sobre biodiversidad en mayo y un festival ambiental en junio coordinado con autoridades estatales y federales con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.

Agosto y septiembre también tendrán actividades propias, vinculadas al Día de los Parques y al Día de la Capa de Ozono, respectivamente.

¿Qué actividades habrá este sábado en La Queretana por el Día del Agua?

Talleres de semillas, elaboración de bombas de semillas, cuidado y donación de plantas, una plática interactiva sobre equidad hídrica, la creación de un mural colectivo y recorridos guiados por el parque.

Todo de 9:00 a 14:00 horas, sin costo, con enfoque en público infantil y juvenil. La secretaría no informó si se requiere registro previo para los talleres.