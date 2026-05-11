Tramo de 10 km en SJR seguirá un año más por obra de la 57

Gobernador admite molestias y pérdidas para queretanos; este martes sostendrá reunión virtual con el secretario federal de Infraestructura.

Mauricio Kuri durante conferencia en San Juan del Río donde abordó el avance de la carretera 57 en el municipio

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante conferencia de prensa en San Juan del Río el 11 de mayo de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 11 de mayo de 2026. — Un año más. Esa es la espera mínima que enfrentan los conductores que cruzan los 10 kilómetros del tramo de la carretera federal 57 que atraviesa San Juan del Río, reconoció el gobernador Mauricio Kuri González durante una entrevista con medios en este municipio.

El mandatario adelantó que esta semana sostendrá una reunión virtual con el secretario de Infraestructura del Gobierno de México para insistir en el avance de la obra y del tren México-Querétaro, dos pendientes que el corredor sanjuanense arrastra sin liberación completa.

La obra es federal y la presión del Ejecutivo estatal se ha sostenido durante meses, precisó Kuri. La intervención sobre el tramo ha acumulado afectaciones a la circulación, incremento en tiempos de traslado y reclamos del sector productivo del Bajío que cruza esta vía como columna logística del país, donde recorrer 10 kilómetros puede tomar una hora en hora pico según registros recientes.

El gobernador insistió en que la obra "ha causado una gran cantidad de molestias y pérdidas para los queretanos", al recordar que la facultad de ejecución no le corresponde al estado. Por ello sostendrá la reunión virtual con la cartera federal esta semana, después de haber hablado con el secretario la semana pasada.

"Mi chamba es presionar, ayudar en lo que se pueda y mantener a la gente informada", expresó Kuri al describir la función estatal en la obra federal.

Sostuvo que la presión seguirá hasta que el corredor se libere y, en paralelo, prepara con el municipio nuevos anuncios de obra estatal hacia la zona del Sitio y otros puntos, complementarios al libramiento metropolitano que ya se perfila como vía de cuota alterna.

Carretera 57: el tramo de San Juan del Río en el paquete federal

El corredor queretano de la 57 forma parte del paquete federal anunciado en marzo por la presidencia de la República, con inversión de 24 mil 66 millones de pesos y horizonte de conclusión en 2029 según ficha oficial del Programa Nacional de Infraestructura Carretera.

La administración Kuri concluirá en septiembre de 2027, por lo que el cierre del tramo sanjuanense quedaría fuera de su periodo de gobierno. Kuri no precisó la fecha estimada de conclusión que le informó la federación.

¿Qué obras estatales se anuncian para San Juan del Río?

El gobernador adelantó que se darán a conocer obras estatales hacia la zona de El Sitio y otros puntos del municipio, en coordinación con la presidencia municipal. Estos trabajos se sumarán al primer paquete de obra pública municipal 2026 de 74 millones de pesos que arranca en junio.

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