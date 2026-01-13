Diputada pide atender depresión en menores de Querétaro

Leonor Mejía hace un llamado para visibilizar y atender la depresión infantil en el Día Mundial contra la Depresión, tras efectos de la pandemia y el acoso escolar.

Leonor Mejía, diputada local del PAN, durante su llamado para atender la depresión infantil en Querétaro.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 13, 2026
Diario Rotativo
Querétaro, 13 de enero de 2026. — La diputada local Leonor Mejía hizo un llamado urgente a la sociedad y las instituciones para visibilizar y atender la depresión en niñas, niños y adolescentes de Querétaro, en el marco del Día Mundial contra la Depresión. La legisladora del Partido Acción Nacional destacó que esta problemática va en aumento y requiere una respuesta integral desde el ámbito familiar, escolar, comunitario y gubernamental, informó el Congreso del estado.

Depresión infantil no es una etapa normal

Mejía Barraza subrayó que la depresión en la infancia y la adolescencia no es una etapa del desarrollo ni un proceso normal del crecimiento.

La diputada explicó que se trata de una condición de salud mental que debe ser reconocida y atendida de manera oportuna, ya que está profundamente influida por factores sociales como la violencia familiar, el acoso escolar, la pobreza y la exclusión social.

La legisladora advirtió que el uso de redes sociales sin filtros expone de manera constante la vida privada de niñas, niños y adolescentes, mientras que la ausencia de redes de apoyo y la normalización del sufrimiento emocional agravan la situación, precisó la dependencia legislativa.

Pandemia agravó salud mental de menores

La diputada detalló que los efectos persistentes de la pandemia por COVID-19 agravaron de manera significativa la salud mental de la niñez y la adolescencia en Querétaro.

Los síntomas de tristeza, ansiedad y alteraciones del sueño se incrementaron con consecuencias negativas en el rendimiento escolar y el bienestar general de los menores, sostuvo Mejía.

"El estigma en torno a la salud mental continúa siendo una de las principales barreras para la detección y atención temprana", aseguró la legisladora.

La diputada advirtió que con frecuencia las emociones de niñas, niños y adolescentes son minimizadas o ignoradas, lo que retrasa el acceso a apoyo profesional y a entornos de cuidado adecuados.

Leonor Mejía enfatizó que cada niña, niño y adolescente merece ser escuchado, acompañado y protegido, especialmente cuando enfrenta el dolor silencioso de la depresión.

Desde su visión humanista, la legisladora del PAN sostuvo que la familia es la primera comunidad de cuidado y que el Estado debe actuar fortaleciendo a las familias, las escuelas y las comunidades mediante políticas públicas eficaces.

gobiernopoliticalegislatura

