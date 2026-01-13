Querétaro, 13 de enero de 2026. — La diputada local Leonor Mejía hizo un llamado urgente a la sociedad y las instituciones para visibilizar y atender la depresión en niñas, niños y adolescentes de Querétaro, en el marco del Día Mundial contra la Depresión. La legisladora del Partido Acción Nacional destacó que esta problemática va en aumento y requiere una respuesta integral desde el ámbito familiar, escolar, comunitario y gubernamental, informó el Congreso del estado.

Depresión infantil no es una etapa normal

Mejía Barraza subrayó que la depresión en la infancia y la adolescencia no es una etapa del desarrollo ni un proceso normal del crecimiento.

La diputada explicó que se trata de una condición de salud mental que debe ser reconocida y atendida de manera oportuna, ya que está profundamente influida por factores sociales como la violencia familiar, el acoso escolar, la pobreza y la exclusión social.

La legisladora advirtió que el uso de redes sociales sin filtros expone de manera constante la vida privada de niñas, niños y adolescentes, mientras que la ausencia de redes de apoyo y la normalización del sufrimiento emocional agravan la situación, precisó la dependencia legislativa.

Pandemia agravó salud mental de menores

La diputada detalló que los efectos persistentes de la pandemia por COVID-19 agravaron de manera significativa la salud mental de la niñez y la adolescencia en Querétaro.

Los síntomas de tristeza, ansiedad y alteraciones del sueño se incrementaron con consecuencias negativas en el rendimiento escolar y el bienestar general de los menores, sostuvo Mejía.

"El estigma en torno a la salud mental continúa siendo una de las principales barreras para la detección y atención temprana", aseguró la legisladora.

La diputada advirtió que con frecuencia las emociones de niñas, niños y adolescentes son minimizadas o ignoradas, lo que retrasa el acceso a apoyo profesional y a entornos de cuidado adecuados.

Leonor Mejía enfatizó que cada niña, niño y adolescente merece ser escuchado, acompañado y protegido, especialmente cuando enfrenta el dolor silencioso de la depresión.

Desde su visión humanista, la legisladora del PAN sostuvo que la familia es la primera comunidad de cuidado y que el Estado debe actuar fortaleciendo a las familias, las escuelas y las comunidades mediante políticas públicas eficaces.