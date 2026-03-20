México, 20 de marzo de 2026. — La economía mexicana habría crecido 1.2% en términos anuales durante febrero de 2026, según la estimación adelantada publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El dato, que proviene del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), anticipa en cinco semanas los resultados del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) y coloca la expansión mensual en apenas 0.1%, la más baja registrada en lo que va del año.

El resultado está sostenido casi en su totalidad por el sector servicios. Las actividades terciarias —comercio, transporte, turismo y servicios financieros, entre otros— muestran un alza proyectada de 1.9% anual y 0.2% mensual.

Sin ese piso, el panorama sería más comprometido: la industria, que en enero ya había reportado cifras negativas, profundiza su caída con un descenso estimado de 1.9% respecto a febrero de 2025. En términos mensuales, el sector no registra variación.

La industria, segundo mes sin repuntar en México

La contracción del sector secundario concentra la mayor atención de los analistas. En enero de 2026 —cifra ya observada mediante el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI)— las actividades secundarias habían acumulado una caída de 0.1% anual.

Que febrero proyecte un retroceso de 1.9% representa la ampliación de una tendencia que el sector no ha podido revertir desde finales del año pasado, en un contexto nacional marcado por la incertidumbre arancelaria con Estados Unidos y la desaceleración de la manufactura de exportación.

La estimación del IOAE se basa en métodos econométricos que cruzan series de alta frecuencia —variables financieras, indicadores de empleo, datos de comercio exterior— con la trayectoria histórica del IGAE.

El intervalo de confianza al 95% para el crecimiento anual va de 0.0% a 2.4%, lo que técnicamente no descarta un estancamiento total si las condiciones se deterioran en las próximas semanas.

¿Cuándo se publicarán los datos definitivos del IGAE de febrero?

El IGAE oficial de febrero de 2026 se difundirá el 20 de abril próximo, conforme al calendario del INEGI. Esa publicación confirmará o ajustará la estimación del IOAE y ofrecerá el desglose completo por subsectores, incluyendo minería, construcción y manufactura por separado.

Dado el peso que tiene Querétaro en la industria automotriz y aeroespacial nacional, el comportamiento del sector secundario en esa entrega será un termómetro directo del impacto local de la desaceleración industrial.