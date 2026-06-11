Pemex y Petrobras alistan acuerdo para exploración en aguas profundas

El convenio arrancaría con trabajo conjunto y abriría la puerta a una explotación mixta, según Sheinbaum.

Plataforma de exploración petrolera en aguas profundas, en el contexto del acuerdo entre Pemex y Petrobras

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el acuerdo desde Palacio Nacional tras una llamada con el presidente de Brasil.

Foto: PEMEX.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 11, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 11 de junio de 2026.- Pemex y la brasileña Petrobras están por firmar un acuerdo de cooperación para la exploración de hidrocarburos en aguas profundas, informó la presidenta Claudia Sheinbaum tras una llamada con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

La mandataria explicó que Petrobras cuenta con técnicas desarrolladas para ese tipo de extracción y que el convenio se construirá por etapas. “Primero de trabajo conjunto y luego en todo caso de una explotación mixta”, expresó desde Palacio Nacional al detallar el alcance del acuerdo.

El anuncio se enmarca en la estrategia energética del gobierno federal, que busca reducir la dependencia de importaciones y fortalecer la producción nacional. Esa ruta quedó trazada en la estrategia de soberanía energética presentada en abril, centrada en yacimientos convencionales y no convencionales.

¿Qué busca Pemex con el acuerdo con Petrobras?

La cooperación apunta a sumar capacidad técnica para zonas de difícil acceso, en un momento en que la petrolera atraviesa una reestructuración interna que la llevará de 40 filiales a unas cuantas, según lo informado en la reestructuración de Pemex.

Sheinbaum ubicó el convenio dentro de la relación bilateral con Brasil y adelantó que la firma está próxima. El esquema, dijo, iniciará como colaboración y podría escalar a una explotación compartida entre ambas empresas estatales.

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