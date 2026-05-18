Persecución y disparos en Huimilpan: 4 detenidos en operativo ARMA

Querétaro, 18 de mayo de 2026. —Una persecución con detonaciones de arma de fuego en Huimilpan y una intervención previa en Corregidora dejaron cuatro detenidos, cuatro armas, tres vehículos y equipo táctico asegurado durante el despliegue del operativo Acción y Respuesta de Mejora Avanzada (ARMA) de la Policía Estatal, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del estado.
El despliegue se sostiene en labores de análisis e inteligencia, según la dependencia. La intervención en Corregidora derivó en la detención de dos personas, el aseguramiento de un vehículo presuntamente vinculado con un hecho delictivo y un arma de fuego. La SSC no precisó hora del operativo, colonia exacta ni delito por el que se investiga al vehículo asegurado.
Elementos de la Policía Estatal ejecutaron el operativo ARMA en Corregidora y Huimilpan con saldo de cuatro detenidos. rotativo.com.mx
El balance trimestral del operativo ARMA reportó 323 detenidos en el primer trimestre, sin desagregación por municipio.
En Huimilpan, la detección de dos vehículos posiblemente vinculados con diversos delitos derivó en una persecución con detonaciones de arma de fuego, según la versión oficial.
La corporación implementó filtros simultáneos durante el seguimiento. La acción cerró con dos hombres detenidos y el aseguramiento de tres vehículos, tres armas largas, un arma corta, chalecos balísticos, cargadores y cartuchos útiles.
La SSC no informó si hubo personas lesionadas durante las detonaciones, no identificó a los detenidos ni precisó el delito imputado a cada uno. Tampoco detalló si los vehículos asegurados contaban con reporte de robo o aparecían vinculados a carpetas de investigación previas.
Elementos de la Policía Estatal ejecutaron el operativo ARMA en Corregidora y Huimilpan con saldo de cuatro detenidos. rotativo.com.mx
Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de la autoridad competente. La operatividad continúa en la zona con acciones de control territorial, según la dependencia, que adelantó datos complementarios conforme avancen las diligencias. El operativo se suma a la estrategia Sinergia por Querétaro de coordinación interinstitucional.
Hasta el momento, la SSC no ha emitido postura sobre el uso de arma de fuego durante la persecución en Huimilpan.