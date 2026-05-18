Persecución y disparos en Huimilpan: 4 detenidos en operativo ARMA

Policía Estatal asegura tres armas largas, una corta y chalecos balísticos tras intervención en dos municipios.

Patrulla de la Policía Estatal de Querétaro durante despliegue del operativo ARMA en Huimilpan

Elementos de la Policía Estatal ejecutaron el operativo ARMA en Corregidora y Huimilpan con saldo de cuatro detenidos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de mayo de 2026. —Una persecución con detonaciones de arma de fuego en Huimilpan y una intervención previa en Corregidora dejaron cuatro detenidos, cuatro armas, tres vehículos y equipo táctico asegurado durante el despliegue del operativo Acción y Respuesta de Mejora Avanzada (ARMA) de la Policía Estatal, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del estado.

El despliegue se sostiene en labores de análisis e inteligencia, según la dependencia. La intervención en Corregidora derivó en la detención de dos personas, el aseguramiento de un vehículo presuntamente vinculado con un hecho delictivo y un arma de fuego. La SSC no precisó hora del operativo, colonia exacta ni delito por el que se investiga al vehículo asegurado.

Patrulla de la Polic\u00eda Estatal de Quer\u00e9taro durante despliegue del operativo ARMA en Huimilpan Elementos de la Policía Estatal ejecutaron el operativo ARMA en Corregidora y Huimilpan con saldo de cuatro detenidos. rotativo.com.mx

El balance trimestral del operativo ARMA reportó 323 detenidos en el primer trimestre, sin desagregación por municipio.

En Huimilpan, la detección de dos vehículos posiblemente vinculados con diversos delitos derivó en una persecución con detonaciones de arma de fuego, según la versión oficial.

La corporación implementó filtros simultáneos durante el seguimiento. La acción cerró con dos hombres detenidos y el aseguramiento de tres vehículos, tres armas largas, un arma corta, chalecos balísticos, cargadores y cartuchos útiles.

La SSC no informó si hubo personas lesionadas durante las detonaciones, no identificó a los detenidos ni precisó el delito imputado a cada uno. Tampoco detalló si los vehículos asegurados contaban con reporte de robo o aparecían vinculados a carpetas de investigación previas.

Patrulla de la Polic\u00eda Estatal de Quer\u00e9taro durante despliegue del operativo ARMA en Huimilpan Elementos de la Policía Estatal ejecutaron el operativo ARMA en Corregidora y Huimilpan con saldo de cuatro detenidos. rotativo.com.mx

Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de la autoridad competente. La operatividad continúa en la zona con acciones de control territorial, según la dependencia, que adelantó datos complementarios conforme avancen las diligencias. El operativo se suma a la estrategia Sinergia por Querétaro de coordinación interinstitucional.

Hasta el momento, la SSC no ha emitido postura sobre el uso de arma de fuego durante la persecución en Huimilpan.

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