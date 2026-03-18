Querétaro, 18 de marzo de 2026. —Al menos tres diputados de Morena buscan encabezar la coordinación parlamentaria de la 61 Legislatura de Querétaro, cuya mesa directiva será renovada el próximo 27 de marzo. El relevo ocurre en medio de reformas pendientes que la bancada mayoritaria intenta aprobar antes del cambio de dirigencia interna.
El diputado Edgar Inzunza Ballesteros, quien ha fungido como coordinador de la bancada de Morena-PVEM-PT, confirmó que Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz y Homero Barrera han manifestado interés en encabezar al grupo parlamentario. Para obtener la coordinación se requieren 13 votos, precisó.
Inzunza señaló que el arranque de la legislatura fue complicado, pero que a través del diálogo lograron unificar al grupo y obtener la mayoría. Esa condición, indicó, permitió destrabar la parálisis legislativa que frenaba el trabajo del Congreso durante los primeros meses.
"Han salido muchas iniciativas de todos los grupos parlamentarios", sostuvo el legislador, quien adelantó que antes del 27 de marzo esperan aprobar reformas que calificó como prioritarias para la entidad.
Morena busca mesa directiva plural en Congreso de Querétaro
A diferencia del proceso anterior, que describió como "atropellado", Inzunza expresó que esta vez buscan construir consenso con todas las fuerzas políticas para conformar una mesa directiva plural.
"Yo esperaría que pudiéramos generar consenso con todas las fuerzas políticas", declaró, aunque reconoció su preferencia de que un legislador de Morena encabece la nueva dirigencia. Destacó que Piedragil cuenta con amplia experiencia legislativa y que él mismo tiene el respaldo de varios compañeros de bancada.
¿Cuántas reformas están pendientes en la Legislatura de Querétaro?
El diputado no precisó el número exacto de iniciativas por aprobar, pero las calificó como "muy importantes" y aseguró que todas las fuerzas políticas comparten el ánimo de sacarlas adelante antes del relevo de mesa directiva.
Hasta el momento, los demás grupos parlamentarios representados en la 61 Legislatura no han emitido postura pública sobre los nombres que podrían integrar la nueva mesa directiva.