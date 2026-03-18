Morena alista nueva mesa directiva en Legislatura de Querétaro; hay reformas pendientes

Sinuhé Piedragil, Homero Barrera y otros legisladores buscan encabezar la coordinación parlamentaria con respaldo de 13 votos.

Diputados de Morena en sesión de la 61 Legislatura del Congreso de Querétaro durante periodo ordinario

Edgar Inzunza Ballesteros, diputado de Morena en la 61 Legislatura de Querétaro, durante entrevista.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de marzo de 2026. —Al menos tres diputados de Morena buscan encabezar la coordinación parlamentaria de la 61 Legislatura de Querétaro, cuya mesa directiva será renovada el próximo 27 de marzo. El relevo ocurre en medio de reformas pendientes que la bancada mayoritaria intenta aprobar antes del cambio de dirigencia interna.

El diputado Edgar Inzunza Ballesteros, quien ha fungido como coordinador de la bancada de Morena-PVEM-PT, confirmó que Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz y Homero Barrera han manifestado interés en encabezar al grupo parlamentario. Para obtener la coordinación se requieren 13 votos, precisó.

Inzunza señaló que el arranque de la legislatura fue complicado, pero que a través del diálogo lograron unificar al grupo y obtener la mayoría. Esa condición, indicó, permitió destrabar la parálisis legislativa que frenaba el trabajo del Congreso durante los primeros meses.

"Han salido muchas iniciativas de todos los grupos parlamentarios", sostuvo el legislador, quien adelantó que antes del 27 de marzo esperan aprobar reformas que calificó como prioritarias para la entidad.

Morena busca mesa directiva plural en Congreso de Querétaro

A diferencia del proceso anterior, que describió como "atropellado", Inzunza expresó que esta vez buscan construir consenso con todas las fuerzas políticas para conformar una mesa directiva plural.

"Yo esperaría que pudiéramos generar consenso con todas las fuerzas políticas", declaró, aunque reconoció su preferencia de que un legislador de Morena encabece la nueva dirigencia. Destacó que Piedragil cuenta con amplia experiencia legislativa y que él mismo tiene el respaldo de varios compañeros de bancada.

¿Cuántas reformas están pendientes en la Legislatura de Querétaro?

El diputado no precisó el número exacto de iniciativas por aprobar, pero las calificó como "muy importantes" y aseguró que todas las fuerzas políticas comparten el ánimo de sacarlas adelante antes del relevo de mesa directiva.

Hasta el momento, los demás grupos parlamentarios representados en la 61 Legislatura no han emitido postura pública sobre los nombres que podrían integrar la nueva mesa directiva.

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