Vinculan a proceso a reincidente por robo en tienda de Juriquilla

La Fiscalía obtuvo prisión preventiva justificada contra el imputado, quien registra antecedentes por dos robos previos a establecimientos comerciales en Querétaro.

Por Diario Rotativo Ene 13, 2026
Querétaro, 13 de enero de 2026. — La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de un hombre por su probable responsabilidad en el delito de robo específico a comercio, cometido el 2 de enero de 2026 en una tienda ubicada en Juriquilla, municipio de Querétaro.

El imputado sustrajo diversa mercancía del establecimiento y fue detenido con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, informó la dependencia estatal.

La investigación reveló que el sujeto cuenta con antecedentes en dos carpetas previas por el mismo delito, lo que acreditó su reincidencia ante la autoridad judicial.

La representación social presentó ante el juez diversos datos de prueba que acreditaron la reincidencia del imputado, quien enfrenta dos investigaciones anteriores por robo específico a comercio en Querétaro.

El historial delictivo del sujeto resultó determinante para que la autoridad judicial impusiera medidas más estrictas durante la audiencia inicial, explicó la Fiscalía estatal.

Los elementos de prueba incluyeron registros de las carpetas de investigación previas y evidencia recabada en el lugar de los hechos.

Juez impone prisión preventiva justificada

Durante la audiencia inicial, el juez de control calificó de legal la detención del imputado y resolvió vincularlo a proceso por el delito de robo específico a comercio.

La autoridad judicial determinó imponer como medida cautelar la prisión preventiva justificada, considerando los antecedentes delictivos y el riesgo de reincidencia, precisó la Fiscalía General del Estado.

Además, estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria que permita el total esclarecimiento de los hechos.

La dependencia estatal subrayó que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades conforme a la ley.

"La acción fortalece la seguridad del patrimonio de los comercios y la protección de la ciudadanía queretana", sostuvo la Fiscalía en su comunicado oficial.

El caso se suma a los esfuerzos institucionales para combatir el robo a establecimientos comerciales en la entidad, particularmente en zonas de alta actividad económica como Juriquilla.

