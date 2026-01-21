En tanto, la mortalidad materna fue de 44,1 madres fallecidas por cada 100.000 bebés nacidos vivos, frente a 40,6 en 2024, lo que representa el incremento de una muerte materna entre un año y otro.



Este comportamiento ocurre en un contexto muy difícil para la nación caribeña, con "efectos negativos" en todo el territorio nacional "en muchos de nuestros servicios, y de manera particular en indicadores del Pami", precisó el comunicado publicado en el portal del Minsap.

Entre ellos, el texto refiere la difícil situación económica; el recrudecimiento del bloqueo impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos, que agrava las limitaciones en medicamentos, insumos y equipamiento médicos; la circulación de arbovirosis; el impacto de fenómenos naturales como huracanes e intensas lluvias, así como la falta de recursos humanos en algunos servicios.

En paralelo, en el ámbito demográfico se mantiene una situación de muy baja fecundidad, elevado envejecimiento y saldos migratorios crecientes. Durante los últimos 12 meses se reportaron 68.051 nacimientos, 3.108 menos que en 2024, un comportamiento ya habitual asociado a esa dinámica demográfica.

Se estima que la población cubana se redujo a unos 9,6 millones de habitantes, desde 9,7 millones en 2024. La proyección para los próximos 25 años es una caída hasta los 7,7 millones, reconoció Manuel Marrero Cruz, primer ministro del país, durante la más reciente sesión ordinaria del Parlamento , el 18 de diciembre de 2025.

Según esos cálculos, la proporción de adultos mayores alcanzará el 36,4 por ciento y la población en edad laboral se reducirá de 5.900.000 a 4.100.000 personas.



En ese contexto, otras estadísticas de mortalidad menos conocidas, pero que también se monitorean anualmente, como la mortalidad preescolar y escolar, presentaron un comportamiento más favorable en 2025.

La tasa de mortalidad preescolar fue de 3,7 por 10.000 habitantes, 24,3 por ciento menos que en 2024. En tanto, la de mortalidad en las edades escolares fue de 2,2 por 10.000, igual al año anterior, aunque en números absolutos se reportaron siete fallecidos menos, lo que confirma el efecto de la disminución de la población total del país en las estadísticas.



Los números por dentro

En el caso de la mortalidad infantil, la tasa de 2025 supera en alrededor de dos puntos porcentuales el 7,6 por 1.000 nacidos vivos de 2021, considerada la mayor alza registrada en el país en los 20 años previos .

La evolución reciente combina una tendencia de largo plazo hacia niveles bajos, con fluctuaciones en años de mayor tensión económica y sanitaria. En perspectiva histórica, Cuba llegó a su tasa de mortalidad infantil más baja en 2017 y 2018, con cuatro por cada 1.000 nacidos vivos, respectivamente, según datos de los Anuarios Estadísticos de Salud.



A cierre de 2025, la provincia de Pinar del Río, con 4,7 por 1.000, fue la de menor mortalidad infantil, pero también Sancti Spíritus, Cienfuegos y Holguín tuvieron desempeños por debajo del dato nacional. Asimismo, 17 municipios no reportaron fallecidos menores de un año, lo cual constituye uno de los indicadores más favorables del periodo, según el comunicado del Minsap.

En el caso de la mortalidad materna, la cifra de 2025 interrumpe una tendencia a la disminución que se venía registrando desde 2021, cuando ocurrió el mayor registro del actual siglo (de 176,6), relacionado con el impacto de la pandemia, según el Anuario Estadístico de Salud , publicado en octubre de 2023.



No obstante, el ya citado comunicado de inicios de este año afirma que "en el 2025 se produjo el segundo menor número total de fallecidas en la historia de la salud pública cubana".

En las provincias de Artemisa, Camagüey y el municipio especial Isla de la Juventud no se registraron fallecimientos en las etapas de embarazo, parto o puerperio, así como en más de un centenar de municipios en toda la isla.



Además, se reportaron 321 pacientes con morbilidad materna extremadamente grave, quienes se salvaron de esa condición crítica gracias a la atención oportuna de los profesionales sanitarios, un logro que la autoridad sanitaria considera especialmente relevante.

Según el Minsap, se implementaron acciones conjuntas de instituciones de salud y otros sectores para conseguir una atención integral a las gestantes, especialmente en la detección y seguimiento de enfermedades o riesgos durante el embarazo.

Entre ellas, menciona el seguimiento a enfermedades preexistentes a la gestación, el manejo integral de la enfermedad hipertensiva del embarazo, el chequeo sistemático a los casos de alto riesgo obstétrico, las medidas para disminuir el bajo peso al nacer y la incidencia del parto pretérmino, además de la atención a las mujeres en edad fértil, embarazadas, puérperas y niños.



Igualmente, se implementó una actualizaron de la estrategia encaminada a disminuir el embarazo en la adolescencia, indicador que decide también en el comportamiento de la mortalidad y mostró una ligera mejoría respecto al año previo .

En cuanto a los programas de vacunación del país, otro de los factores esenciales en la disminución de la mortalidad infantil en todas sus etapas, el Minsap destacó que "se concretó por primera vez en Cuba la vacunación contra el neumococo, un paso trascendental y directo para la disminución de la morbilidad y de los fallecimientos por infecciones respiratorias agudas, en los primeros años de vida".



También se introdujo la vacuna contra el virus del papiloma humano para la prevención del cáncer cervicouterino desde edades tempranas.

