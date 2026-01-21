Minnesota, 21 de enero de 2026.- La ex reportera de la NFL Michele Tafoya lanzó su campaña para el Senado de Estados Unidos, con la esperanza de obtener la nominación republicana por Minnesota en las elecciones de 2026.
La periodista deportiva busca el escaño que dejará vacante la senadora demócrata Tina Smith, quien anunció su retiro tras dos períodos en el cargo, informó su equipo de campaña este miércoles mediante un video publicado en redes sociales.
Tafoya utilizó su experiencia como comentarista del Sunday Night Football de NBC Sports para construir su mensaje político. Durante 11 años cubrió los partidos más importantes de la liga profesional de fútbol americano, lo que según ella le enseñó principios fundamentales sobre liderazgo y responsabilidad que ahora busca aplicar en la arena política, explicó la candidata en su primer mensaje oficial.
"Durante años cubrí los partidos de fútbol americano más importantes de Estados Unidos", afirmó Tafoya en el video de lanzamiento grabado en un campo nevado de Minnesota.
La ex reportera estableció un paralelo entre su trabajo en la banda lateral durante momentos de alta presión y los desafíos del liderazgo político efectivo que considera necesario para el estado.
Posición migratoria marca inicio de campaña
La candidata republicana centró parte de su mensaje inicial en temas migratorios que afectan a Minnesota. Tafoya expresó su apoyo a las autoridades federales en el manejo de la política migratoria, posicionándose en un tema que genera división en el estado, señaló en declaraciones posteriores al lanzamiento de su campaña.
El video de campaña incluyó fragmentos de enfrentamientos entre agentes federales y manifestantes relacionados con operaciones migratorias recientes en Minnesota. Esta inclusión visual marca una clara postura sobre uno de los temas más controvertidos en la contienda electoral que se aproxima, destacó el equipo de campaña.
"Cuando los líderes están preparados y son responsables, los equipos triunfan", sostuvo Tafoya al establecer su visión sobre el tipo de representación que Minnesota necesita en el Senado.
La candidata enfatizó que cuando el liderazgo falla, son los ciudadanos quienes pagan las consecuencias de la inacción o mala gestión política.
Carrera competitiva por escaño demócrata
El escaño del Senado por Minnesota se considera una oportunidad significativa para los republicanos en 2026. Tina Smith ha representado al estado desde 2018, cuando fue designada para ocupar el puesto que dejó Al Franken, y posteriormente ganó elecciones completas en 2020 con 48.8% de los votos frente al republicano Jason Lewis, mencionó el análisis político local.
Tafoya deberá competir primero en las primarias republicanas de Minnesota programadas para agosto de 2026. La nominación republicana atraerá probablemente a múltiples candidatos dado el perfil del escaño en disputa, indicaron analistas políticos del estado consultados por medios locales.
La ex comentarista deportiva se retiró de NBC Sports en 2022 después de expresar públicamente posiciones conservadoras que generaron controversia. Su salida de la cadena coincidió con un giro hacia el activismo político que ahora culmina con esta candidatura formal al Senado federal, confirmó su portavoz de campaña.